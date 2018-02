Først over stregen på 11.000 km lang etape: - Det sidste døgn har været exceptionelt hårdt

- Det er en stor forløsning. Vi har kæmpet hårdt og længe for at få styr på vores performance og niveau. Det har været en speciel og utrolig etape. Nu er vi ret lettede og ret glade, fortæller Kolding-sejleren på en telefon fra New Zealand, en time efter han er kommet i mål i Auckland.

Kolding: Ni glade og lettede sportsmænd cruisede tirsdag i midnatsmørke imellem to røde bøjer i havnen i Auckland, New Zealand.

Efter sjette etape ligger Team Akzonobel nummer fire i den samlede stilling. 1. Mapfre, 39 point 2. Dongfeng Race Team, 34 point 3. Team Sun Hung Kai / Scallywag, 36 point 4. Team Akzonobel, 23 point 5. Vestas 11th Hour Racing, 23 point 6. Team Brunel, 20 point 7. Turn the Tide on Plastic, 12 point Næste etape begynder 18. marts. Sejlerne skal fra Auckland til Itajaí i Brasilien. Etapen er cirka 14.000 kilometer lang. Volvo Ocean Race betragtes som verdens hårdeste sejlads.Volvo Ocean Race 2017-18 begyndte 22. oktober i år og slutter i begyndelsen af juli 2018. Syv hold dyster om at komme jorden rundt hurtigst muligt. Ruten er opdelt i ti etaper plus en "bonus-etape", hvor der ikke kan hentes point. I juni runder bådene Aarhus Havn. Nicolai Sehested fra Kolding er bådskaptajn på det hollandske hold Team Akzonobel.

- Det sidste døgn har været exceptionelt hårdt. Vi har sejlet over 20 dage, og alligevel skulle vi sprinte til sidst. Når man skal forsvare sig mod fire både, så bliver det stressende og svært, men det gør det også sjovere at vinde, siger Nicolai Sehested.

Blot to minutter og 14 sekunder efter at Team Akzonobel sejlede i mål, passerede Team Sun Hung Kai/Scallywag målstregen som toer på etapen. Flere af de andre hold pressede Team Akzonobel til det sidste.

Forspringet skrumpede

Team Akzonobel fik en skidt start på etapen umiddelbart efter Hong Kong, men har sejlet sig op gennem feltet. De seneste 10-12 dage har holdet ligget med helt i front, og på et tidspunkt var der over 100 kilometer til nærmeste forfølger. Men holdet ramte et område med svag vind, og sejlerne på det hollandske hold kunne begynde at se forspringet til de øvrige hold skrumpe i de opdateringer, som alle hold modtager med seks timers mellemrum.

- Det er ekstremt frustrerende, når man har sejlet flot og godt nok til ikke at skulle kæmpe til sidst. Men nogle gange er vejret bare sådan, at dem, der ligger bagerst, får en ekstra chance. Andre gange er det de forreste, der får hjælp til at lægge afstand. Det ville være bittert, hvis vi var blevet overhalet til sidst, siger Nicolai Sehested.