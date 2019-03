Formentlig i næste måned ryger spaden i jorden til et 20 millioner kroners byggeri, og dermed er såret snart helet efter Koldings største øjebæ.

Kolding: Så kan såret snart heles efter Vonsild Mølle, som i årevis i alt sit forfald var en skamplet og et stort irritationsmoment for beboerne i Vonsild og de forbipasserende på den trafikerede hovedvej gennem byen. Nu næsten to år efter, at Kolding Kommune i 2017 godkendte lokalplanen for et nybyggeri på grunden, er Alfabo nemlig omsider klar til at sætte spaden i jorden. Projektet er blevet forsinket af, at Lejerbo Kolding, som oprindeligt købte møllegrunden, siden har løsrevet sig fra landsorganisationen og nu er et helt selvstændigt boligselskab under navnet Alfabo.

Vonsild Mølle Den forrige ejer af Vonsild Mølle lod den ikoniske bygning forfalde, og Kolding Kommune forsøgte i årevis forgæves at få ham til at renovere møllen eller rive den ned.Lejerbo købte møllen, efter at Kolding Byråd i 2014/2015 besluttede, at kommunen skulle sige ja til et almennyttigt byggeri på grunden og give kommunalt tilskud til nedrivning af møllen. Det havde politikerne tidligere afvist.



Møllen fra 1877 blev revet ned i sommeren 2016 med støtte på 300.000 kroner kommunale byfornyelsesmidler.

Klar i 2020 Alfabo har efter at have haft projektet i udbud beregnet, at de 10 kommende familieboliger på møllegrunden vil koste 19,2 millioner kroner at opføre, og den pris skal nu godkendes af politikerne i Kolding Byråd, før startskuddet til byggeriet kan gå. Prisen er nemlig 600.000 kroner højere end den, det tidligere Lejerbo meldte ind til kommunen i 2017. Det betyder, at kommunens bidrag til byggeriet også stiger lidt eller helt præcist med 60.600 kroner, og den stigning kræver politikernes accept. Men Alfabo-formand Bent Jacobsen forventer, at entreprenørerne kan komme i gang med byggeriet midt i april og senest først i maj. - De vil gerne i gang så hurtigt som muligt, siger Bent Jacobsen, der regner med, at de nye boliger er klar til indflytning i sommeren 2020.

Lidt ærgerligt Det kommende byggeri bliver udformet som en blok i to etager med fem lejligheder i stueplan med terrasse og fem lejligheder på første sal med altan. Byggeriet udføres i gule tegl og kommer til at matche de eksisterende boliger i Mølleparken. Lejlighedernes størrelser vil variere fra to rum til fire rum fordlet over byggeriets i alt 900 kvadratmeter, og huslejen i de kommende boliger lander på 902 kroner pr. kvadratmeter. Bent Jacobsen glæder sig til at komme i gang. - Det er lidt ærgerligt, at det ikke lykkedes at redde møllen, for den kunne have været brugt til noget sjovt, og den var et vartegn for Vonsild. Men den var jo så forfalden til sidst, at det ikke kunne lade sig gøre, og nu er det rigtig godt, at vi langt om længe kan få lukket den her sag ned, siger han.