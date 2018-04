Før tredobbelt royalt besøg i Kolding: Læs eksklusivt interview med prinsesse Benedikte

Koldinghus gør klar til at fejre sit 750 års jubilæum med manér. Det sker blandt andet med udstillingen "Magtens smykker". Og kongehuset bidrager i markant grad til festlighederne, for det bliver første gang i mange år, at de tre søstre dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie sammen ankommer i kongeskibet Dannebrog. Inden besøget i Kolding rejste JydskeVestkysten den modsatte vej for at møde prinsesse Benedikte til en samtale i hendes hjem på Amalienborg.