Før slottets jubilæumssatsning: Massiv interesse for at se 750 års smykker

Publikum viser stor interesse for at opleve royale smykker på tæt hold. Endnu før åbningen af 750 års jubilæumsudstillingen har Koldinghus booket over 60 private rundvisninger.

Kolding: Det bliver museets hidtil største satsning, når Koldinghus den 5. maj åbner sin 750 års jubilæumsudstilling.

Forberedelserne har stået på længe, og det har kostet millioner at skabe udstillingen "Magtens smykker", som fortæller 750 års historie gennem blandt andet udsmykkede våben, emblemer, diademer, halskæder og ordener, der gennem årene har været symboler for magtens elite både herhjemme og i resten af Europa.

Anstrengelserne ser ud til at bære frugt. Et par uger før åbningsfesten - og inden den massive og landsdækkende presseomtale, som helt forventelig følger med åbningen - har Koldinghus fyldt ordrebøgerne med rundvisninger.

Alene i de første to måneder af udstillingsperioden er der booket 60 private rundvisninger til eksempelvis læseklubber, ældreforeninger og højskoler. Det svarer til én rundvisning om dagen i løbet af maj og juni. Udstillingen vises frem til 30. september, og Koldinghus oplyser, at der også allerede er bestilt enkelte rundvisninger i de øvrige måneder.

Antallet er ganske markant. Da museet viste den populære udstilling med Fabergé-smykkekunst, var der i alt 64 bestilte rundvisninger i de seks måneder, udstillingen blev vist.

- Så det er klart, at vi er blevet ganske overvældet af interessen forud for "Magtens smykker". De mange rundvisninger betyder ikke, at vi allerede nu kan sove trygt om natten, men det giver os en god fornemmelse af, at vi har fat i noget, som ikke kun interesserer os selv, men som også har en interesse for andre mennesker, siger Thomas C. Thulstrup, der er direktør for Museet på Koldinghus.