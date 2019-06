Følger i sin fars fodspor: Ny topchef for stor transportvirksomhed har været med siden starten

I dag er der 1000 ansatte i virksomheden, der råder over 100.000 kvadratmeter, og især står stærkt inden for tøjbranchen. Kort efter opstarten blev han chef for det første lager på 1000 kvadratmeter. Siden har han været logistikchef, landechef for de 400 ansatte i Danmark, og nu er han administrerende direktør for virksomheden, der har hovedkvarter i Kolding.

Kolding: På den første dag på kontoret i Prime Cargo i 1998 havde Morten Høilund, der startede som speditørelev, to kollegaer: Mor og far.

Prime Cargo A/S blev etableret i 1998 af otte partnere, som en privatejet virksomhed med kontorer i Nordeuropa, Fjernøsten og USA. Virksomheden, der har hovedkontor i Kolding, tilbyder transport- og logistikløsninger. I 2015 blev Prime Cargo A/S opkøbt af japanske Mitsui-Soko Group, som er en af verdens førende logistikudbydere. Prime Cargo råder over blandt andet 100.000 kvadratmeter lager i Danmark. Den nye direktør Morten Høilund er uddannet speditør i Prime Cargo. Han bor i Kolding med sin kone Anette Holmgaard og deres tre børn.

Foto: Søren Gylling

- Jeg har haft sparring med min far gennem årene, og han synes selvfølgelig, det er spændende for mig. Men jeg er godt tilfreds med, at jeg ikke tog over, da han stoppede. Jeg har altid skulle vise lidt ekstra, for det skulle ikke hedde sig, at jeg fik mine positioner på grund af ham. Så jeg har det rigtig godt med, at han ikke har været med i mange år, men at jeg har overbevist de nye ejere om, at jeg er den rigtige person til det her job, siger Morten Høilund, der kommer ind på et tidspunkt, hvor virksomheden har svært ved at tjene penge, og synergierne med de japanske ejere ikke bliver udnyttet fuldt ud.

I efteråret tog Morten Høilund skridtet fra logistikdirektør til landechef for Prime Cargo Danmark. Nu tager han et skridt opad igen i samme virksomhed, hvor hans far har været administrerende direktør og medejer.

- Den er god nok, når vi siger, at jeg kender virksomheden indgående, siger Morten Høilund, der overtager posten efter Jesper Bejstrup, som efter seks år hos Prime Cargo har valgt at søge nye udfordringer.

- Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet i Prime Cargo. Med vores stærke værdier og fantastiske medarbejdere i Danmark, Polen, Kina og USA samt en ejer, som er klar til at investere i fremtiden, så er jeg overbevist om, at vi i de kommende år vil levere stærke resultater til glæde for både virksomheden og vores ejer, udtaler direktør Morten Høilund. Foto: Søren Gylling

Vi har ryddet op

2018-regnskabet, der ikke er offentliggjort endnu, viser et underskud, fortæller den nye topchef.

- Vi blev købt af japanerne for fem år siden, og det har været svært at få integreret virksomheden og får de forskellige kulturer til at arbejde sammen. De bløde værdier skal ikke undervurderes, og der har jeg en fordel, fordi jeg har været her så lang tid. Jeg kender alle. Der er ikke nogen, der har været her så længe. Og så har jeg arbejdet sammen med asiatere i mange år, siger Morten Høilund. Det er blandt andet udfordringer i forretningsdelen inden for e-handel, der trækker resultatet ned.

- Her har vi ryddet op. Vi har haft høj aktivitet, men vi har haft svært ved at tjene penge. Men de første to måneder i det nye regnskabsår ser fornuftige ud. Her ligger vi over budget. Også har vi investeret i vores nye robot, og den skal bidrage markant til resultaterne de kommende år. Vi haft travlt med e-commerce, men vi nåede et punkt, hvor vi ikke blev mere effektive ved at sætte flere folk på, siger Morten Høilund.