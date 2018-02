FødevareBanken har uddelt 25.000 måltider

Kolding: De første uger har været travle for den nyåbnede afdeling af FødevareBanken i Kolding. Over 10.000 kilo mad har afdelingen i deres kølebiler og med frivillige bag rattet delt ud til organisationer for socialt udsatte i Kolding, Fredericia og Middelfart.

- Det er jo i sig selv ikke glædeligt, at vi har så meget mad at dele ude, men det glædelige er, at maden gør gavn der, hvor der er brug for den, og at vi samtidig hjælper virksomheder af med god frisk overskudsmad, der ellers ville være blevet smidt ud, siger direktør i FødevareBanken Karen-Inger Thorsen i en pressemeddelelse.

Og at maden gør godt, kan de skrive under på hos Gademix, der er et socialt værested for børn og unge i Kolding:

- Vi har modtaget mad fra FødevareBanken fra den allerførste dag, og vi er virkelig glade for det. Det betyder utrolig meget for os. For det første betyder det, at vores børn får et sundt, nærende måltid mad. Vi får især en del frugt og grønt fra FødevareBanken, siger leder Viktor Lindholm Jacobsen.

FødevareBanken er en forening, der hovedsageligt kører rundt på frivillig basis. Maden doneres af store danske fødevarevirksomheder og grossister. Det er aldrig mad, der er for gammel, men mad der af den ene eller anden grund alligevel ikke kan sælges. Det kan være grundet fejl på etiketten, bulet emballage, kort holdbarhed, pletter på frugten, overproduktion eller andre årsager. Donorerne tæller i dag bl.a. HP Frugt Naturmælk, Arla Foods, Dansk Supermarked, herunder Bilka Kolding, Lidl med flere.