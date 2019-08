Fodboldskole gør social indsats i udsatte boligområder Skovparken og Munkevænget

Over 50 børn og unge fra Skovparken og Munkevænget har brugt ugen på at lære fodbold af frivillige trænere. Foto: Søren Gylling

Over 50 børn fra boligområderne Munkevænget og Skovparken er i denne uge mødt op til Dansk Idrætsforbunds fodboldskole, DIF Get2Sport, der gør en indsats for at skabe et positivt foreningsmiljø i udsatte boligområder landet over.

Kolding: Over 50 børn er i denne uge mødt op til fodboldskolen DIF Get2Sport på Munkevænget Skole, der for sjette år i streg har inviteret børn fra udsatte boligområder til at spille fodbold. - Der er brug for ekstra aktivering af børnene i de her områder, siger Mohammed Ajjawi, der er aflastende medarbejder for de frivillige trænere på Get2Sport fodboldskole. Get2Sport er oprettet i samarbejde mellem Dansk Idrætsforbund, DBU og kommunerne. Konceptet handler om at styrke de lokale idrætsforeninger i udsatte boligområder som Munkevænget og Skovparken, så børn og unge kan blive medlem af en forening og på sigt blive frivillige ledere. Planen er, at der skal plantes frø for et fortsat positivt foreningsliv i de udsatte boligområder.

Foto: Foto: Søren Gylling Antallet af piger på årets Get2Sport fodboldskole er steget markant. I år er der næsten lige mange piger og drenge. Foto: Søren Gylling

Hjælp til at hjælpe Det gør Get2Sports ved at understøtte og aflaste de frivillige, så der bliver skabt en positiv frivilligkultur. - For at en idrætsforening kan fungere, er det nødvendigt at aflaste de frivillige kræfter i idrætsforeninger i de udsatte boligområder, så de kan koncentrere sig om træningen, børnene og klubdriften i stedet for de praktiske og sociale problemer. Så kan de frivillige trænere fokusere på det, de er gode til, siger Preben Astrup, der er konsulent hos Get2Sport. En af de frivillige på Get2Sport-fodboldskole er Adnan Kurtovic på 26 år. Adnan har selv spillet fodbold og har tidligere boet i Skovparken i 20 år. Han har været frivillig på Get2Sport-fodboldskole i seks år. - Jeg er her, fordi det er sjovt at være med til at give børnene en positiv oplevelse, hvor de også kan få nogle sociale egenskaber, siger han. Ifølge Mohammed Ajjawi er 30 procent af børn under 18 år i Skovparken uden for foreningslivet. I et typisk dansk boligområde er kun 15 procent uden for. - Om det er fodbold, fiskeri eller noget tredje er sådan set ligegyldigt. Vi skal lytte til de unge i området og tilbyde dem nogle fritidsaktiviteter, de selv har lyst til, siger Mohammed han. Ifølge Mohammed er det svært at gå i dialog med børnene, når mange af forældrene kommer fra en anden kultur, så det kræver initiativer som Get2Sport, der er med til at samle de unge og voksne i område.

Foto: Foto: Søren Gylling Adnan Kurtovic beskriver samarbejdet mellem de frivillige trænere og den aflastende medarbejder, Mohammed Ajjawi, som et broderskab. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling 9-årige Sif Nielsen og 10-årige Tarik Hadzija har begge haft en rigtig god oplevelse på fodboldskole. Foto: Søren Gylling

Foto: Foto: Søren Gylling Ifølge en undersøgelse fra Oxford Research fungerer idrætsforeninger som integrerende platforme og skaber fællesskaber for mennesker på tværs af forskellige sociale og kulturelle baggrunde. Foto: Søren Gylling