Fodboldsamarbejde beklager KB's samarbejde med SønderjyskE

Et helt nyt samarbejde om, at unge talenter fra KB kan deltage i talenttræning i SønderjyskE, har vakt opsigt i Fodboldsamarbejdet i Kolding (FSK). Her beklager man KB's nye samarbejde, selv om KB fortsat er med i FSK.

Men aftalen har nu fået FSK's bestyrelse, hvor Allan Johansen paradoksalt nok er næstformand, til at udsende en mail til alle FSK-klubber og trænere om, at man i bestyrelsen er ked af KB's melding om det nye samarbejde.

Kontrakten mellem KB og SønderjyskE's Topcenter, som drives i samarbejde med DBU, er indgået for at give de allerbedste spillere i de tre årgange mulighed for at kunne træne en gang om ugen med de bedste andre spillere i deres alder fra hele Sønderjylland.

Der findes Topcentre i 23 klubber i landet. De er beregnet på de allerbedste i årgangene U10, U11 og U12. I SønderjyskE Topcenter må der optages højst 24 på hver årgang, og de kan gratis deltage i ekstra træning hver fredag.I øjeblikket er der prøvetræning med henblik på udtagelse. De spillere, der udtages, må ikke skifte til andre klubber end deres moderklub, mens de deltager i Topcentrets træning. I FSK samarbejdes der om talentarbejdet for U10, U11, U12, U13, U14 og U15. Her er der også en ekstra ugentlig træning. Det koster 600 kroner at deltage en sæson.

Ikke smart

Samtidig beder man i mailen alle klubber om at respektere KB's valg og undgå splid mellem klubberne, men derimod opretholde et positivt samarbejde om kommunens fodboldtalenter.

- Vi havde da hellere set, at vi stod sammen om det, vi har i Kolding, men jeg respekterer KB's valg. Jeg synes dog ikke, det er smart at involvere sig to steder, for det bliver jo de bedste, der skal til Topcentret, og dem har vi brug for i Kolding, siger FSK-formand, Gitte Hinrichsen.

KB's formand vurderer, at det nok kun vil være en-to spillere på hver årgang, der er gode nok til at være med i SønderjyskE's Topcenter, så der vil stadig være mange gode spillere tilbage i Kolding. Hvad er problemet så?

- Er man først inde hos SønderjyskE, så er det kun få, der kommer væk derfra igen, siger Gitte Hinrichsen.

Talenttræner i KIF, Frederik Lund, tror ikke, at det nye KB-samarbejde kommer til at få den store betydning i hverdagen, da det er så få spillere, der vil blive udtaget.

- Jeg vil altid sige, at man skal udvikle spilleren bedst muligt, men jeg har ikke set nogen U10-U12-spillere i Kolding, der var så gode, at de ikke kan matches her i byen, siger han.