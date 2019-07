Fodboldklub opruster: Tovholder for Sommer ved Søen bliver fodbolddirektør

Lise Jelsbak er vant til at slå sine folder i musikkens verden. Men fra 1. september bliver hun drifts- og eventdirektør i Kolding IF, hvor den i den kommende sæson står på 1. divisions-fodbold. Foto: Søren Gylling

Eventkoordinator ved MusikKolding, Lise Jelsbak, skal fra 1. september være drifts- og eventdirektør hos Kolding IF.

Kolding: Hun havde ikke selv set det komme. At hun skulle komme til at bevæge sig ind i fodboldverdenen. Men ikke desto mindre er det der, den 44-årige Lise Jelsbak fra 1. september kommer til at slå sine folder. Hun er netop blevet ansat som drifts- og eventdirektør i Kolding IF, og dermed skifter hun musikken ud med fodbolden. Lise Jelsbak kommer fra et job som eventkoordinator hos MusikKolding, og gennem dette job har hun i en årrække blandt andet stået i spidsen for de årlige Sommer ved Søen-koncerter, afviklingen af Grøn Koncert i Kolding, Stella Polaris og Opera på Skamling, da det stadig fandt sted. Allerede tilbage i april bebudede hun, at hun efter sommerens musikarrangementer ville stoppe hos MusikKolding for at få en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og fritid.

Lise Jelsbak Hun kører MusikKoldings sommerarrangementer færdig, og hendes sidste arrangement er den sidste Sommer ved Søen-koncert den 1. august med The Boss.Derefter bruger hun 14 dage på at afregne, tælle op og afvikle sine opgaver, hvorefter hun holder 14 dages ferie, inden jobbet i Kolding IF venter.



Før Lise Jelsbak blev eventkoordinator ved MusikKolding, var hun afdelingsleder ved TNT i Kolding.

Positive vinde Jobbet som chef hos Kolding IF, hvis bedste fodboldhold fra den kommende sæson slår sine folder i 1. division, kom i stand efter en henvendelse fra folk hos Kolding IF, og siden har Jelsbak og fodboldfolkene haft "mange gode snakke", som Lise Jelsbak udtrykker det. - Jeg havde ikke selv set den kobling, men det var der heldigvis andre, der havde, siger hun om skiftet til fodboldverdenen. Her glæder hun sig til at styre driften af fodboldklubben og udvikle eventdelen i klubben. - Der blæser nogle positive vinde i retning mod fodbolden i Kolding. Selvfølgelig er fodbolden førsteprioritet, men man har også nogle gode værdier i Kolding IF og vil noget godt for byen. Jeg håber, at vi kan give byen og samhørigheden et løft, fortæller Lise Jelsbak.

Højt til loftet Hun kan godt lide at se en fodboldkamp på tv i ny og næ, men fodboldekspert er hun langt fra. Som barn og ung spillede hun håndbold og volleyball, men erfaringerne og kompetencerne fra jobbet som eventkoordinator hos MusikKolding kan hun sagtens bruge i sit nye job, mener hun. - Eventmæssigt er mange processer de samme, og jeg er jo vant til at arbejde med frivillige og frivillighed på for eksempel Godset. Jeg kan sagtens se, at de ting kan kobles, siger Lise Jelsbak, der altså får det øverste ansvar for alt fra den daglige drift i klubben til at skabe og udvikle events. Hvilke events kan hun naturligt nok endnu ikke pege på, men det kan være i forhold til for eksempel sponsorer, frivillige og i forbindelse med kampene på stadion. - Jeg har indtryk af, at der er højt til loftet, siger hun.

Kvinde i en mandeverden Bestyrelsesformand for Kolding IF, Claus Holm-Søberg, forklarer, at man i klubben har set, at Lise Jelsbak "kan noget med events og med at samle mange frivillige". - Vi har brug for at forstærke os på mange fronter, og det er kompetencer, vi kan bruge, siger Claus Holm-Søberg. Han glæder sig også over at få en kvinde i det, han kalder en mandeverden. - Det giver et andet krydderi og nogle andre indgangsvinkler, siger han. Den hidtidige daglige leder af Kolding IF, Michael Flyvholm, fortsætter fremover som salgs- og marketingsansvarlig i klubben.