Kolding: Kolding Boldklub står overfor en kæmpe regning, som klubben lige nu ikke har penge til at betale.

Regningen lyder på cirka 710.000 kroner, og er konsekvensen af, at KB i en periode tilbage fra 2010-2013 havde momsfradrag, som klubben ikke var berettiget til, blandt andet i forbindelse med at klubben stod for betaling af husleje til den daværende støtteforening.

Sagen har kørt i en del år, efter at KB ankede Skats oprindelige beslutning om at opkræve flere hundrede tusinde kroner af KB. I sidste uge afviste Landsskatteretten så KB's ankesag om at nedsætte den manglende betaling af moms, og med renter ender regningen altså på omkring 710.000 kroner.

Formanden for KB, Carsten Grubach, der tiltrådte som formand i juni sidste år, forklarer, at klubben ikke har penge til at betale regningen, da klubben har en negativ egenkapital på 110.000 kroner.

I første omgang skal repræsentanter for klubben i denne uge mødes med Gældsstyrelsen for at forsøge at forhandle en afdragsordning på plads, og derefter kommer det til at handle om at finde de mange penge.