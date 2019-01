Fodboldklub er klar til at få eget kunstgræsanlæg: Klubben vil have det til sydbyen

Formanden for KoldingQ, Niels Sterndorff, håber, at fodboldklubben nu er kommet et stort skridt tættere på sit eget fodboldanlæg med kunstgræsbaner. Arkivfoto: Jacob Schultz

Med byrådets tilskud til en ny kunstgræsbane til KoldingQ arbejder man i klubben nu for at få sit helt eget fodboldanlæg med kamp- og træningsfaciliteter, tribune og klubhus. Den optimale placering er i sydbyen ved Vonsildvej, lyder det fra formanden.

Kolding: KoldingQ er formentlig på vej til at rykke fra faciliteterne ved Kolding Boldklub på Mosevej for muligvis i stedet at flytte helt for sig selv. Det står klart, efter at byrådets gruppeformænd forleden satte halvanden millioner kroner af per år fra næste år til en kunstgræsbane til Kolding IF og til KoldingQ, hvis bedste hold - 3F-ligaholdet - er det bedst placerede fodboldhold i Kolding. Den ene årlige million skal efter planen gå til KoldingQ. Formanden for KoldingQ, Niels Sterndorff, glæder sig over tilsagnet om økonomisk støtte fra kommunen og forklarer, at den optimale løsning for de kvindelige spillere er at få deres helt eget kunstgræsanlæg, hvor der også kan opføres et klubhus. I dag har klubbens bedste spillere nemlig så lidt adgang til træning på kunstgræsbanen ved KB, at klubben reelt ikke lever op til de licenskrav, som DBU stiller til de allerbedste klubber. Politikerne ser ellers helst, at KoldingQ's nye kunstgræsbane opføres i tilknytning til et allerede eksisterende idrætsanlæg, men om det kan lade sig gøre, er Niels Sterndorff yderst usikker på, da man i klubben allerede har drøftet det med andre klubber - foreløbig uden videre held.

KoldingQ KoldingQ's bedste hold spiller i 3F Ligaen og vandt sidste år bronzemedalje. Desuden endte holdet i pokalfinalen, som det tabte.



KoldingQ's ungdomshold er også blandt landets bedste. I de seneste to år er U18-holdet blevet dansk mester.



Flere af KoldingQ's unge spillere spiller på DBU's forskellige ungdomslandshold.



Spillerne i KoldingQ er i dag fra U14 og op til senioralderen.

Ved Vonsildvej Den optimale beliggenhed er ifølge KoldingQ-formanden ved Vonsildvej overfor Ambolten. Et område, der i dag ikke er bebygget, og som ligger tæt på motorvejen og dermed bekvemt for de spillere, der kommer kørende langvejs fra. KoldingQ har allerede to investorer klar, der hver især har meldt sig på banen for at etablere fodboldanlægget, der vil koste i omegnen af otte millioner kroner. KoldingQ har allerede fået tegnet et projekt, der består af en kunstgræsbane i fuld størrelse og med tilhørende tribune med plads til 500 tilskuere. Dertil kommer en kunstgræsbane til ottemands-fodbold og en såkaldt goalstation, hvor man kan lave individuel og specifik træning af spillerne. - Det har vist sig svært at finde langvarige og konstruktive løsninger i forbindelse med andre klubber. Det er ikke for at være negativ, men jeg tror ikke, at det har nogen gang på jord, siger Niels Sterndorff og peger på, at ved delefaciliteter ender dagligdagen let som en kamp, hvor begge klubber har netop deres spillere og deres forhold som deres førsteprioritet.

Tager længere tid Selv om en investor har meldt sig på banen til at opføre anlægget, skal KoldingQ selv på sigt finansiere etableringen, og der kommer det netop vedtagne kommunale tilskud ind i billedet som en hjælp til dette, oplyser Niels Sterndorff og tilføjer, at uden kommunen i ryggen kan KoldingQ ikke udvikle sig. Han er klar over, at planerne vil tage længere tid at realisere, hvis KoldingQ skal etablere sig på det område, klubben har i kikkerten, end hvis det bliver ved eksisterende idrætsfaciliteter. Der skal for eksempel udarbejdes en lokalplan for området. - Men vi vil hellere vente et år og så lave en genial og optimal løsning end at lægge et anlæg, hvor det giver udfordringer kort tid efter, siger Niels Sterndorff og tilføjer, at det til gengæld kun tager omkring to måneder at opføre kunstgræsanlægget.