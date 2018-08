Flyveselskabet DAT leaser to nye ATR72-fly med bedre comfort og lavere CO2-udledning

To nye ATR72-600 fly giver flyveselskabet DAT mulighed for at tilbyde sine passagerer bedre sæder, mere plads til håndbagagen og mere støjsvage kabiner. Flyene indsættes i vinterprogrammet.

- Vi har fløjet med ATR fly siden 1999, og det er glædeligt, at vi nu får to fabriksnye fly i vores flåde. Flyene har hver kapacitet til 72 passagerer og vil primært blive benyttet til flyvninger på vores rutenet i Danmark. Vores passagerer kan se frem til at møde et fly, der har den bredeste kabine på turboprop-markedet, nyt ergonomisk design, som giver større komfort, nye sæder og bredere hattehylder med 30 procent mere plads. Derudover er flyet meget støjsvagt, det har større motorkraft og er miljøvenligt pga. den nye teknologi, fortæller direktør i DAT Jesper Rungholm, i en pressemeddelelse.

Lavere CO2-udledning

De to nye ATR72-fly, der kommer fra en af verdens største flyproducenter - ATR står for Avions de Transport Régional, et fransk/italiensk selskab, er et af de mest udbredte flytyper, der flyver i over 100 lande hos flere end 200 selskaber. ATR kunne for kort tid siden sende ATR-fly nr. 1000 på vingerne.

Flyene er endnu en CO2-reducerende investering, som DAT arbejder med. Tidligere på året meddelte DAT, at de har indgået et samarbejde med norske Bio 8 AS og Thor Heyerdahl Climate Parks, som omfatter investering i beplantning af mangrovetræer i Myanmar. Projektet binder CO2 og støtter udvikling og beskæftigelse i lokalområdet.

DAT Group som består af DAT i Danmark og DOT i Litauen råder over 23 fly af typen ATR, MD og Airbus.