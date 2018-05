Flygtningeboliger til 3,5 millioner står næsten tomme

I øjeblikket bor der kun en enkelt flygtning her på Mejerivej i Ødis. Siden udgangen af september 2017 har der ikke været fuldt optaget her. Foto: Lotte Højstrøm

Kolding Kommune brugte for tre år siden knap 3,5 millioner kroner på boliger til flygtninge. I øjeblikket står den ene næsten tom. Integrationschef Bethina Danielsen forklarer, der har været en del udskiftning i boligerne, og at hun holder øje med udviklingen.

Kolding: Der var stor palaver, da Kolding Kommune for tre år siden skulle finde husly til de flygtninge, kommunen var blevet pålagt at tage imod. Først blev flygtningene indlogeret i midlertidige boliger i blandt andet Kolding Byferie, hvor et værelse kostede op mod 23.850 kroner om måneden. På et halvt år brugte Kolding Kommune 3,4 millioner kroner på at leje midlertidige boliger. Siden blev private husejere opfordret til at hjælpe med at finde en bolig til flygtningene, inden kommunen selv gik ud og købte milliondyre boliger på henholdsvis Hoppesvej i Vonsild og Mejerivej i Ødis. I begge ejendomme er der værelser til seks flygtninge.

Boligerne Ejendommen på Mejerivej i Ødis blev købt for 1,95 millioner kroner, mens den krævede renovering for 390.000 kroner. I øjeblikket bor der én flygtning derude, mens fem af værelserne står tomme.Ejendommen på Hoppesvej i Vonsild blev købt for 912.500 kroner og skulle renoveres for 235.000 kroner. I øjeblikket står halvdelen af værelserne tomme, mens tre altså er beboet.

Godt flow Trods en millioninvestering i boligerne bor der i øjeblikket kun én flygtning i boligen på Mejerivej, mens tre af seks værelser er optaget på Hoppesvej. Siden udgangen af april 2017 har der kun været fuldt optaget på Mejerivej to gange - på Hoppesvej har det kun været tilfældet en enkelt gang. - Der har været rimelig godt flow i den. Det er ikke sådan, at der har boet seks derude hele tiden, men det skyldes, at de (flygtningene, red.) selv har været gode til at finde en anden bolig. De er formentlig flyttet efter job, som de har fået, siger Bethina Danielsen, integrationschef ved Jobcenter Kolding. - Jeg følger hele tiden udviklingen i forhold til, om vi bruger det, vi har. Det gør vi ikke i Ødis i øjeblikket, så det er selvfølgelig noget, vi kigger på, siger hun.