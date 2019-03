Flygtningeboliger står fortsat gabende tomme: Strømmen af flygtninge forsvandt hurtigt

Politikerne i arbejdsmarkedsudvalget bliver løbende holdt orienteret om, hvor mange der bor i de to boliger, og i efteråret 2018 var beskeden fra udvalget, at nu kunne kommunen med fordel sælge boligerne.

- Vi har længe kunne se, at vi ikke har brug for boligerne, så selvfølgelig skal vi ikke bruge penge på tomme boliger, siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget. Kommunen ejer derudover en bolig i Sjølund, der kan bruges som midlertidig bolig til flygtninge. Den ene af de to boliger er beboet i dag.

Da flygtningekrisen ramte, stod Kolding Kommune med et akut problem, og efterfølgende købte kommunen boliger på Hoppesvej og Mejerivej i Hjarup til at huse flygtninge, som Kolding skulle modtage. Men i dag har Kolding ikke brug for boligerne.

Kolding: Strømmen af flygtninge er dalet kraftigt, og derfor er der ikke udsigt til, at kommunen har brug for de boliger, der blev købt i efteråret 2015.

Uheldig start

For knap et år siden fortalte JydskeVestkysten om, at boligerne stod næsten tomme, men dengang var der stadig fire flygtninge i de to huse på Mejerivej og Hoppesvej. Kolding Kommune brugte knap 3,5 millioner kroner på at købe og sætte boligerne i stand.

Beslutningen om at investere kom efter flygtningekrisen, hvor kommunen blandt andet lejede boliger i Kolding Hotel Apartments. På et halvt år brugte kommunen 3,4 millioner kroner på at leje midlertidige boliger hos Kolding Hotel Apartments.

- Vi fik jo en uheldig start i Kolding i forhold til flygtningekrisen, hvor vi fik lejet boliger i Kolding Hotel Apartments. Der fik vi en lærestreg, kan man godt sige. Derfor var vi ude og afsøge boligmarkedet, og vi har blandt andet kunne bruge ældreboliger i Stepping, og så købte vi to boliger. Men vi kan konstatere, at behovet gik meget hurtigt tilbage. De permanente boliger har vi slet ikke brug for, siger Poul Erik Jensen.

Hvad tænker du i dag om beslutningen om at købe boligerne?

- Det var klogt - dengang. Det var ikke til at forudse, at strømmen ville dale så hurtigt. Vi blev oversvømmet, og lige pludselig kom der næsten ingen flygtninge. Det er svært at forudse og planlægge sig ud af, siger Poul Erik Jensen.