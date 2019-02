Flugt fra færdselsuheld: Politiet søger vidner

Kolding: Omkring klokken 05.50 søndag morgen skete der et færdselsuheld på Østerbrogade i krydset ved Skamlingvejen i Kolding.

En personbil kørte over for rødt, stødte ind i en anden bil, der kørte over for grønt, og flygtede fra uheldsstedet i nordgående retning.

Ifølge et vidne var det en lille hvid Chevrolet Spark, der forlod uheldsstedet. Politiet søger derfor vidner, der kan have information om uheldet og føreren af bilen.

Den anden part - en 58-årig kvinde fra Hjarup - kom ikke til skade i uheldet.