Flugt fra Kristkirken sætter nabopræster under pres

I nabokirkerne til Kristkirken oplever præsterne et stort pres, fordi borgere i Kristkirkens sogn fravælger denne kirke og søger mod de nærliggende kirker. I Kristkirken bliver for eksempel kun få børn døbt.

Til gengæld viser helt nye tal, at kun en meget lille andel af de børn, der bliver født i Kristkirkens sogn også bliver døbt der, og både antallet af barnedåb og konfirmationer har været støt faldende i kirken over de seneste år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Kolding: Det giver ekstra travlhed i folkekirkerne omkring Kristkirken, at Kristkirkens tre præster ikke vil vie fraskilte og homoseksuelle, og at en af kirkens præster for nyligt ytrede sig imod kvindelige præster. Præster i flere nabokirker melder således om øget travlhed på grund af søgningen fra folk, der bor i Kristkirkens sogn, men som ikke ønsker at komme i denne kirke.

Præsterne i nabokirkerne til Kristkirken fortæller, at folk fra Kristkirkens sogn typisk opsøger dem, fordi de tager afstand fra de tre præsters fælles holdning om ikke at ville vie fraskilte eller homoseksuelle. For nylig udtrykte en af Kristkirkens præster også sin modstand mod kvindelige præster.Kristkirkens er Koldings største sogn. Kirken har i alt 73 sognebåndsløsere, der er kommet til fra andre sogne. Brændkjærkirken har 104 sognebåndsløsere fra Kristkirken og 110 fra andre sogne. Seest Kirke har i alt 267 sognebåndsløsere. Sognepræst Kristina Nilsson oplyser, at langt de fleste er fra Kristkirkens sogn.

Han oplyser, at man oplever en stigende søgning fra Kristkirken til at blive både døbt, viet og begravet, ligesom man hvert år har et særligt konfirmationshold for de elever fra Sdr. Vang Skole, der ikke ønsker at blive konfirmeret i Kristkirken, men som foretrækker Brændkjærkirken.

- Jeg kan bekræfte, at grundet Kristkirkens præsters udtrykte holdninger, så møder jeg mange og dybe frustrationer, der giver sig udtryk i mange af livets faser. Det betyder et merarbejde, siger sognepræst i Brændkjærkirken Ole Pihl.

Kan blive for meget

Sognepræsten i Seest Kirke, Kristina Nilsson, bekræfter tendensen.

- Der er ikke nogen, der betvivler, at vi har fået en øget arbejdsbyrde, og det betyder, at vi i perioder kan være temmelig arbejdspresset. Det giver ekstra arbejde for alle her, siger Kristina Nilsson.

I Skt. Nicolai Kirke fortæller sognepræst Henriette Bacher Lind, at det er svært præcist at dokumentere, hvor stor søgningen fra Kristkirken til de andre kirker er. Nogle derfra løser sognebånd, så de kommer til at høre til en anden kirke, mens andre for eksempel blot får døbt deres barn i en anden kirke men ellers fortsat hører til Kristkirken.

Der findes heller ikke centralt i Kolding Provsti tal for, hvor mange sognebåndsløsere, der er i Kolding.

- Men vi har mange dåb udefra, og en del af dem er fra Kristkirken. Vi har også vielser derfra, fordi de ikke vil vie fraskilte. Foreløbig har vi været glade for, at folk vælger os til, men pludselig kan det blive for meget i forhold til normeringen. Og det kan da hurtigt blive et problem, at hvis folk siver fra Kristkirken, så har de en ret god normering der, siger Henriette Bacher Lind.