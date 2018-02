Floorball slår for alvor an i Lunderskov

Det er kun gået én vej med interessen, siden floorball-sporten kom til Lunderskov. Og den vej er opad. Den lokale klub har planer om også at introducere hold for seniorer og handicappede.

Lunderskov: 12-årige Andrea Winther er et godt billede på, hvorfor holdsporten floorball - også kendt som indendørs hockey - er blevet en kæmpe succes i Lunderskov. Hun begyndte for halvandet år siden, fordi hun ikke mere var så glad for at spille fodbold.

- I min klasse synes de først, at det lød lidt mærkeligt med floorball, fordi de ikke rigtig kendte sporten, men så spurgte jeg nogle veninder, om de ville med, og i dag går over halvdelen af min klasse til floorball, fortæller Andrea.

Sådan har sporten bredt sig i Lunderskov, som lørdag lagde hal til en stor indendørs turnering for børn. Den blev holdt for anden gang og har deltagelse af hold fra hele landsdelen plus Fyn. Fra Lunderskov deltog 27 børn i fjor, i år var deltagertallet 49.

- Siden jeg var ovre på skolen for at fortælle om floorball, har vi fået rigtig mange nye medlemmer. Mange begynder, fordi deres venner allerede spiller, fortæller Morten Thaarup, som for halvandet år siden tog initiativ til at danne den lokale klub, Lunderskov Eagles, der tæller 65 børn og unge, 19 herrer og 28 damer. Dameholdet er det, der senest er kommet til.

- Nu håber jeg, at vi også kan få sat gang i hold for seniorer. Der har allerede været snak om det, men det er ikke lykkedes endnu. Og så har jeg fået en henvendelse fra en mor, der har en handicappet søn, så forhåbentlig kan vi også få lavet en handicapafdeling. Det kan også være med medlemmer, der kommer fra Kolding og de andre byer i kommunen, siger Morten Thaarup.

Der skal blot være seks interesserede, så er der allerede nok til at stille to hold med tre deltagere.