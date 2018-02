Flittigt forlag ligger lige midt i villakvarteret

Else Marie og Christian Larsen elsker bøger, og for ti år siden åbnede de deres helt eget forlag hjemme på privatadressen. I dag udgiver ProRex i gennemsnit en ny bog hver måned.

Christiansfeld: Firmaskiltet hænger synligt på muren, så det kan ses fra gaden, men ellers er det en ganske almindelig villa, der lægger hjem til det kristne bogforlag ProRex. Her bor Else Marie og Christian Larsen, som i 2006 bestemte sig for at prøve kræfter med bogbranchen.

Den første udgivelse hed passende nok "Livets øjeblikke". For det var et afgørende øjeblik i deres tilværelse, da ægteparret valgte at blive forlæggere. De havde personlige kontakter til forfatteren Anna Boelskifte, og det endte altså med, at det blev dem, som udgav hendes bog i 1000 eksemplarer på et helt nystartet forlag. De første mange eksemplarer blev solgt ret hurtigt, for på det tidspunkt var Anna Boelskifte et kendt navn fra jævnlige klummer i JydskeVestkysten.

I begyndelsen kunne oplaget af bøger ligge under sengen derhjemme. Men ægteparret blev hurtig klar over, at der skulle flere titler til, hvis forlaget skulle slå igennem, så lidt efter lidt steg antallet af udgivelser, uden at der lå en større markedsstrategi bag. Forlaget rykkede ud i køkkenet, og for 11 år siden udvidede de så rødstens villaen i Christiansfeld med en tilbygning, hvor kontor, lager og postpakkeri holder til i dag. Herfra udkommer i gennemsnit en bog om måneden, og siden begyndelsen er det blevet til i omegnen af 140 forskellige titler.

- Det føles som om, at det bare er sket lidt efter lidt, at forlaget er vokset til det, det er i dag. Men når man ser bagud, så kan vi godt få øje på rød tråd i det, der er gået forud. Vi er drevet af en passion, som Gud har lagt i os, siger Christian.