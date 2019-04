Flittige frivillige malede de nye strandhuse i Hejlsminde

20-25 frivillige dyppede penslen i sort, grå, blå og orange maling og satte kulør på de nye huse på havnen i Hejlsminde. Næste lørdag indkalder bestyrelsen for Hejlsminde Strandpark igen til en malerdag.

- Vi nåede desværre ikke at blive helt færdige i weekenden, fordi tømreren ikke var helt færdig med lister og porte, så der bliver en malerdag igen på lørdag.

Næste lørdag efterlyses igen frivillige, der har lyst til at bruge en malerpensel.

Det er bestyrelsen her, der i samarbejde med det lokale bådelaug står bag arbejdet.

- Vi brugte også sort. Den farve blev brugt for at skabe ro på de store huse. Og vi fik god respons på vores farvevalg fra de børn og voksne, der lagde vejen forbi, mens vi var i sving. Og det var der mange, der gjorde, fortæller, Jane Terp, der sidder i bestyrelsen for Hejlsminde Strandpark.

Hejlsminde: Gråt som sandet på stranden, to blå nuancer, der skal symbolisere himlen og havet, og orange som solopgang- og solnedgang. 20-25 frivillige satte med maling kulør på de nye huse på havnen i Hejlsminde i weekenden.

Udekøkken og legeplads

Hejlsminde Strandpark har fået 687.000 kroner fra Nordea Fonden til at opføre to dobbelthus og et langt hus på haven.

- Havnemesteren får et lille kontor i det store hus, der skal være et fælleshus, hvor sejlere, turister, børnehave, skole og alle andre kan sætte sig ind med madpakke, kaffe, eller hvad de nu har lyst til. Det ene dobbelthus skal bruges til ungdomssejlads, og det andet til vandsportsklubben plus opmagasinering af blandt andet de cykler, som den lokale brugs har sponseret. Cyklerne på havnen kan lånes, hvis man vil cykle op til brugsen og handle, fortæller Jane Terp.

Der er flere planer for Hejlsminde Strandpark.

- På pladsen i midten vil vi gerne etablere et udekøkken og en bruser. Vi vil også gerne have en legeplads, forklarer hun.

Det er blandt andet indtægter fra cykelsponsorløb og Hejls Nor Løbet, der skal bruges bruges på at opfylde de ønsker.

- Vi har også fået penge fra en anden fond til det arbejde, oplyser Jane Terp.