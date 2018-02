Flextur boomer i Kolding: 17.525 bestilte en tur i 2017

- Det er jeg glad for at se, for det er en mærkesag for os at gøre det mere fleksibelt for borgerne at komme omkring i kommunen. Desuden har vi tidligere oplevet busser, der kørte tomme eller halvtomme rundt. Det er simpelthen for dyrt, så dem har vi kunnet fjerne fra køreplanen. Men selvfølgelig skal vi have busser dér, hvor der er meget stort behov, siger Ville.

En opgørelse over forbruget i 2017 viser, at der blev ringet efter en flextaxa fra en eller anden adresse i Kolding Kommune hele 17.525 gange sidste år.

Kolding: Flere og flere borgere i Kolding Kommune har fået øje på muligheden for at blive fragtet fra dør til dør med en kommunalt støttet flextaxa.

Kolding Kommune brugte i 2017 2,208 mio. kr. på tilskud til flextursordningen, heraf får Sydtrafik 526.000 kroner til administration. Med flextur kan man blive kørt fra dør til dør i mindre vogne og evt. sammen med andre passagerer. Egenbetalingen er 3,50 kr. pr. kørt kilometer og mindst 35 kr. Unge og børn betaler 1,75 kr. og mindst 18 kr. pr. tur. Det er et krav, at turen skal passere bygrænsen, med mindre man bor i Rebæk, hvor et forsøg sættes i gang 1. marts. En flextur var i 2017 i snit cirka 12 kilometer og egenbetalingen i snit 58 kr. Unge betalte i snit 21 kroner. Flextur bestilles via Sydtrafiks hjemmeside.

- Det vil vi følge tæt. For hvis der viser sig at være et kæmpe behov, så kan det godt være, vi skal sætte en bus ind igen. Men det øger ikke flexibiliteten for borgerne, og den kan vi rigtig godt lide, siger han.

Politikerne i teknik- og klimaudvalget har for nylig som et forsøg besluttet, at flextur fra 1. marts også må benyttes af borgerne i Rebæk-området til transporter indenfor bygrænsen. For alle andre er det en betingelse, at turen skal gå henover bygrænsen.

- Vi har ikke diskuteret noget loft, og indtil videre holder udgiften sig indenfor den ramme, vi har sat af til kollektiv trafik. Der er ikke noget, der tyder på, at vi bliver udfordret i 2018. Men det kan da godt være, at rammen skal udvides i 2019, hvis succesen fortsætter, siger Jakob Ville.

- Flere og flere kører med flextaxa, men der er stadig mange, der ikke kender til ordningen. For nylig var jeg for eksempel i Christiansfeld, hvor jeg spurgte nogle mennesker, om de havde hørt om flextaxa. Næh, det havde de ikke, fortæller Jakob Ville.

Forpligtelse

Taxabranchen er utilfreds med flextursordningen, fordi man oplever den som en alvorlig konkurrent. Hvad mener du om det?

- Det er bybusser jo også. Vi har som kommune en forpligtelse til at sikre, at folk kan komme omkring, og man skal huske, at man skal acceptere forskellige vilkår, når man bruger flextaxa, for eksempel at flextaxaen skal bestilles i god tid, og at den ikke kan benyttes døgnet rundt. Jeg tror ikke, man ville tage en almindelig taxa fra Sdr. Bjert til Kolding som alternativ til en bus, siger Jakob Ville.

Ud over den almindelige flextursordning findes der også en særlig og lidt billigere flexungordning for unge fra 16 år. Den er faldet i popularitet fra 2016 til 2017, men tallene er meget små. I løbet af 2017 blev den kun brugt af mellem to og 12 unge pr. måned.