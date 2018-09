Skoleelever fra ti grundskoler i Kolding har nu fået mulighed for at deltage i Obama-arrangementet på SDU i Kolding næste fredag.

Direktøren for Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, forklarer, at man helt fra starten af planlægningen op til Obamas besøg har arbejdet på at finde plads til nogle af de ældste elever i Koldings grundskoler, og at det nu er lykkes at skaffe plads til ti elever.

Arrangøren af Barack Obama-foredraget, Business Kolding, har nemlig sørget for, at ti elever fra ti forskellige grundskoler i Kolding kan deltage i arrangementet for den tidligere amerikanske præsident. Under sit besøg på SDU skal han tale om fremtidens iværksætteri og lederskab.

Kolding: Der kommer flere helt unge tilhørere end først planlagt, når Barack Obama på næste fredag kommer til Kolding for at tale for flere hundrede tilhørere på Syddansk Universitet.

Horisont udvides

- Vi synes, at så snart man har alderen til at følge nogenlunde med på engelsk, kan sådan et arrangement her inspirere nogle unge til at blive interesseret i samfundsforhold. Det er meget relevant for dem, siger Morten Bjørn Hansen.

Han håber, at de unge, der er blevet udvalgt til at deltage i arrangementet og kommer til at høre Barack Obama kan fortælle andre elever på deres skole om oplevelsen efterfølgende.

- Jeg tror og håber på, at de unge får udvidet deres horisont og finder ud af, at verden er et stort sted. De får forhåbentlig også en oplevelse af, hvad man også kan beskæftige sig med og kan blive inspireret til at interesse sig for samfundsforhold, og bagefter kan de fortælle deres klassekammerater om arrangementet, siger Morten Bjørn Hansen.

Foruden eleverne fra grundskolerne - syv folkeskoler og tre privatskoler - deltager der også i alt 20 elever fra Koldings ungdomsuddannelser i Obama-arrangementet på Syddansk Universitet fredag den 28. september.