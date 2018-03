Flere unge i Kolding søger på erhvervsuddannelse - og færre vil på gymnasiet

Mange aktiviteter

- Jeg vil være så ubeskeden at sige, at nogle af de aktiviteter, vi laver med skoler og virksomheder, begynder at slå igennem. Der er måske også kommet en større forståelse af, at en erhvervsuddannelse også kan være vejen til et godt job og et godt liv, siger lederen af UU-Center Kolding, Bjarne Juhl Olesen.

Han peger på, at UU-vejlederne og skolerne sammen med erhvervslivet har mange initiativer og projekter, der skal gøre de unge mere interesserede i at tage en erhvervsuddannelse. Det kan for eksempel være gennem erhvervspraktikker, åbent hus hos virksomheder og ved at håndværkere tager ud i alle 8. klasser og fortæller om deres fag og uddannelse.