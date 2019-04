- Alting bliver mere digitalt, og dem vi er oppe i mod, de krimelle, de er næsten altid et skridt foran dem, der sidder og lave firewalls og virusbeskyttelse, siger Niels Erikstrup Mortensen, der er områdedirektør for Danske Banks erhvervskunder i Trekantområdet. Foto: Claus Bech/Ritzau/Scanpix

Selv om de små- og mellemstore virksomheder i området oplever flere cyberangreb, så er der en stor gruppe af virksomheder, der fortsat vurderer, at kriminelle ikke vil gå efter deres virksomhed.

Kolding: 29 procent af de små og mellemstore virksomheder i Trekantområdet har oplevet et cyberangreb. For to år siden var tallet 17 procent. Så selvom de kriminelle rykker over i den digitale verden, så er det fortsat kun knap 60 procent af de mindre virksomheder, der har en egentlig plan for at beskytte sig. Det viser en ny undersøgelse fra Danske Bank blandt 900 små og mellemstore virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet af analyseinstituttet Epinion, der har foretaget den for Danske Bank blandt virksomheder på mellem 2-249 ansatte i hele landet. - Alting bliver mere digitalt, og dem, vi er oppe mod, de krimelle, er næsten altid et skridt foran dem, der sidder og lave firewalls og virusbeskyttelse. Så vi er bagefter hele tiden. Det er en stor udfordring, at man hele tiden skal lukke huller, og desværre er det utroligt talentfulde og kriminelle folk, der sidder bag tastaturet, siger Niels Erikstrup Mortensen, der er områdedirektør for Danske Banks erhvervskunder i Trekantområdet.

Gode råde om it-sikkerhed Lær IT-sikkerhedspolitikken på arbejdspladsen at kende. Vær opmærksom på falske mails og sms'er, og kontrollér altid identiteten på afsender, før du overfører penge eller fortrolig information.Vær opmærksom på falske fakturaer. Opdatér altid dine programmer og apps. Brug sikre passwords. Klik ikke på mistænkelige links eller vedhæftede filer.



Vær særligt påpasselig, hvis du modtager en mail eller sms fra en overordnet, der beder dig overføre penge.



Vær ekstra opmærksom i ferietider, eller når ledelsen er bortrejst.



Kilde: Danske Bank

Kunden mister penge Knap seks ud af ti af virksomheder har en egentlig plan for at beskytte virksomheden mod cyberangreb som for eksempel hacking og CEO-fraud, hvor kriminelle forsøger at franarre en virksomhed oplysninger eller penge ved at udgive sig som direktør i virksomheden. Men selv om problemet er stigende, er der altså 40 procent af virksomhederne i Trekantområdet, der ikke har lagt en plan for at beskytte sig mod cyberangreb. Til sammenligning er tallet nede på 27 procent i København. Ifølge områdedirektør skyldes det blandt andet travlhed, at man ikke får beskyttet sig digitalt. - Bare det at have alt opdateret kan være en udfordring. Det er nogle gange noget af det, som kommer til sidst i dagligdagen. Det er ofte noget, der ligger hos ejerlederen eller økonomidirektøren, der har rigeligt at lave, siger Niels Mortensen. Hvorfor er det interessant for jer som bank at lave sådan en undersøgelse? - Når det rammer en kunde, så er der stor risiko for, at kunden mister deres penge, hvis de ikke er forsikret. Det giver en mere sårbar virksomhed, og det er ikke i vores interesse, og tit bliver vi involveret, hvor vi skal forsøge at hente pengene hjem fra fjerne lande, siger Niels Mortensen.

Flere forholdsregler Hver tiende virksomhed i Trekantområdet ser cyberangreb som en reel trussel, og direktører fortæller samtidig, at det er et emne, der optager kunderne mere og mere, og derfor holder banken blandt andet gå-hjem-møder for kunderne om IT-sikkerhed. Ifølge Niels Erikstrup Mortensen er der meget, virksomhederne selv kan gøre for at beskytte sig mod angreb fra IT-kriminelle. - Især de mindre virksomheder er nok tilbøjelige til at tænke, at det primært rammer de større virksomheder. Men uanset virksomhedens størrelse bør man tage sine forholdsregler. Med enkle greb kommer man langt, for eksempel med øget opmærksomhed på passwords og falske e-mails, og det gælder egentlig både derhjemme og på arbejdspladsen, siger Niels Erikstrup Mortensen.