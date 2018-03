Flere skal kvitte smøgerne: Politikere overvejer at betale rygestop-medicin for flere rygere

Hidtil har kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og andre borgere uden for arbejdsmarkedet kunnet få betalt deres rygestop-medicin af Kolding Kommune. Nu er der forslag om at udvide tilbuddet, så hr. og fru Kolding også kan få tilskud til medicin mod røg.

Kolding: Kolding er foregangskommune, når det handler om på skræddersyede kurser at tilbyde gratis rygestopmedicin til borgere uden for arbejdsmarkedet. På deres næste møde skal medlemmerne af social- og sundhedsudvalget beslutte, om også alle andre i Kolding Kommune skal have mulighed for at få betalt en del af deres rygestopmedicin, hvis de begynder på et rygestop-hold.

Hvorfor skal Kolding Kommune være med til at betale for medicin, der kan få hr. og fru Kolding til at lægge cigaretterne på hylden?

- Vi vil gerne se, om vi kan bruge vores gode erfaringer med rygestop på en bredere målgruppe. Både menneskeligt og økonomisk kan det give det store omkostninger at ryge, og dem vil jeg gerne være med til at bringe ned. Hvis man ryger, kan det gå ud over livskvaliteten og give sygdomme som kræft. Sygdom forårsaget af tobak giver også store udgifter til samfundet, og det er bedre og billigere at forebygge end at helbrede, siger udvalgsformand Karina Lorentzen.

Hun understreger, at udvalget endnu ikke har taget stilling til forslaget.

Det nye tilbud til rygere skal i givet fald betales af de penge, som kommunen får fra regeringens Kræftplan IV. Det drejer sig om 114.000 kroner i år og 124.000 kroner næste år.