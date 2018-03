Flere skal dyrke motion: Kolding vil være idrætskommune

Tirsdag aften skal byrådet i Kolding tage stilling til, om Kolding ønsker at blive én af 15 visionskommuner i Danmark. En visionskommune skal arbejde for at få flere borgere til at melde sig ind i idrætsforeninger og generelt blive mere aktive.

- Det kunne være rigtigt spændende at blive visionskommune. Jeg håber meget, at vi i byrådet kan enes om det. Og at vi selvfølgelig derefter bliver udpeget som visionskommune, siger han.

Der er allerede indgået aftaler med seks kommuner, så Kolding Kommune vil være med i opløbet om én af de sidste ni pladser, hvis byrådet altså stemmer for forslaget om at sende en ansøgning.

Som visionskommune laves en fem-årig aftale med DIF og DGI om, at man helt overordnet arbejder for, at flere borgere bliver idrætsaktive, og at antallet af medlemmer i kommunens idrætsforeninger stiger.

Flest mulige borgere skal være idrætsaktive - det er målet, som en visionskommune skal arbejde på at opnå. Der skal arbejdes på tværs af forvaltninger, foreninger og udvalg med forskellige idrætsprojekter, hvis Kolding bliver visionskommune. Som visionskommune skal der udarbejdes en aftale om målsætninger og særlige indsatser, der vil blive arbejdet for i løbet af de fem år. Projektet med visionskommuner er en del af en større vision hos DIF og DGI, der hedder "Bevæg dig for livet". Her er målsætningen, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening, og på landsplan er målet at øge antallet af idrætsaktive danskere med 600.000 frem til 2025.

Måske landsstævne

Hvis Kolding Kommune bliver visionskommune, forpligter kommunen sig også til at ansætte en projektleder i de fem år, som aftalen lyder på.

Han eller hun skal stå for at igangsætte og koordinere forskellige projekter, der skal bidrage til at nå det samlede mål om flere aktive borgere og flere medlemmer af idrætsforeninger.

Det vil koste Kolding Kommune 250.000 kroner om året i aflønning, altså 1.250.000 kroner i alt. DIF og DGI vil ligeledes bidrage med 250.000 kroner om året til løn til projektlederen.

- Derudover bør der ikke være flere udgifter for kommunen ved at blive valgt som visionskommune, siger Søren Rasmussen og fortæller, at man fra DF's side har tænkt sig at stemme for at sende ansøgningen afsted.

- Vi har allerede gang i nogle gode projekter, der skal få folk til at røre sig mere. Men vi vil gerne brede det ud til flere. Måske kan det også være med til at bane vejen for, at Kolding kan blive vært for DGI-landsstævnet i 2025. Det er vi mange, der håber på.