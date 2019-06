Antallet af medarbejdere er vokset med godt tyve styks det seneste år til 360, og det skyldes ikke mindst flere robotter. - Automation er den bedste garanti for, at vi har en stærk og sund arbejdsplads også i morgen, lyder det fra direktør i GKN Wheels, der kom ud af 2018 med et overskud på 41 millioner kroner.

- Vi leverer til tiden og har en høj kvalitet. Det udbygger vi hele tiden, og det betyder også, at vores ejere har tillid til os, og at de tilfører os investeringsmidler til at udvikle vores produktivitet, og her handler det i høj grad om automation. Det er den vej, vi skal gå i et meget konkurrencepræget marked, siger Lars Lykke Jensen, der står spidsen for en fabrik med omkring 360 ansatte, hvilket er godt 20 flere end året før.

- Det er på linje med vores forventninger, og vi bidrager positivt til vores division. Vi performer meget fint her på vores danske fabrik. Det er vi selvfølgelig stolte af, siger Lars lykke Jensen, der er administrerende direktør for fabrikken i Nagbøl.

NAGBØL: Antallet af medarbejdere vokser samtidig med, at der kommer flere robotter på fælg-fabrikken i Nagbøl ved Lunderskov. Robotterne hjælper blandt andet med at svejse de fælge, som virksomheden sælger til producenter af primært landbrugsmaskiner. Omsætningen steg til 588 millioner kroner, og overskuddet før skat blev 41 millioner kroner.

Dygtige til automation

- Vi er i al beskedenhed dygtige til automation, og det, som vi har arbejdet med det seneste år, er i den svære ende. Det betyder, at vi har arbejdet med at automatisere produktion i forhold til mindre mængder. Det er lettere, når man kører i store mængder, siger Lars Lykke Jensen.

Lige nu er det primært i forhold til svejsningen, at man kigger på nye automatiske løsninger, og investeringerne betyder, at virksomheden vokser.

- Automation er med til, at vi vokser på medarbejdersiden, fordi automationen gør det muligt for os at udvide vores forretning. Automation er den bedste garanti for, at vi har en stærk og sund arbejdsplads også i morgen. Så det er vores ambition at gå den vej, så vi fortsat har en lønsom forretning, siger Lars Lykke Jensen.

Det stiller store krav til medarbejderne, at der kommer flere robotter.

- Det kræver, at du har nogle dygtige medarbejdere, der forstår at tage den her teknologi til sig og drive virksomheden fremad. Det kræver dyb medarbejderinvolvering at arbejde med automation. Det er nøglen. Men folk går med, og vi ideudveksler på alle niveauer, det er helt afgørende, siger Lars Lykke Jensen.