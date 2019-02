Flere partier er bekymrede over læges premium-service: En dybt bekymrende vej at gå

Både Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti har nu stillet spørgsmål til sagen om læge Hung Les ekstra services, som patienter kan købe adgang til for 799 kroner. - En dybt bekymrende vej at gå, siger folketingskandidat Karina Lorentzen (SF).

Christiansfeld: Der tegner sig et billede af bred politisk bekymring over, at læge Hung Le i Christiansfeld har valgt at indføre en såkaldt premium-ordning, hvor patienter eksempelvis kan få tjekket en urinprøve blot ved at droppe den i lægens postkasse eller få taget blodprøven i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Først var det Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der bad sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om at tage stilling til sagen, fordi tilbuddet ifølge ham får "alle alarmklokker til at ringe".

SF's Karina Lorentzen, der er formand for Kolding Kommunes social- og sundhedsudvalg, melder sig nu ind i rækken af bekymrede politikere. Hun frygter, at ordningen betyder, at patienter bliver inddelt i et a- og et b-hold, og derfor har hun nu bedt Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF på Christiansborg, om at få et svar fra Ellen Trane Nørby.

- Jeg har valgt at rejse sagen med vores ordfører, fordi jeg synes, det er en dybt bekymrende vej at gå. Det handler ikke kun om den ene læge, men det handler også om, at man risikerer et parallelt sundhedssystem for dem, der har flest midler, siger Karina Lorentzen.