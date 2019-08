Alt tyder på, at der for første gang bliver vielser på selve kulturnatten i Kolding. Flere par har vist interesse for drop in-vielser i Skt. Nicolai Kirke.

Kolding: Kulturnatten i Kolding er i forvejen en folkefest, der samler tusindvis i gaderne, og i år er der meget, som tyder på, at arrangementet bliver ekstra festligt. Der er nemlig adskillige, som har vist interesse for Skt. Nicolai Kirkes tilbud om at blive gift på kulturnatten fredag den 23. august ved en såkaldt drop in-vielse.

- Vi har haft syv par, som har ringet på forhånd for at spørge ind til muligheden, og vi er næsten sikre på, at i hvert fald fire af parrene ender med at dukke op for at blive viet på kulturnatten, siger sognepræst Henriette Bacher Lind fra Skt. Nicolai Kirke.

Drop in-vielserne er et helt nyt initiativ. Her kan kærestepar komme uden yderligere aftaler for at blive viet. Derfor ved de heller ikke hos Skt. Nicolai Kirke, hvor mange der ender med at dukke op mellem klokken 18 og 20, hvor kirkens præster står klar til at tage imod.

- Fra vores side er det eneste krav, at papirerne er i orden. Man skal sørge for at have en prøvelsesattest med, og den skal man have hos kommunen, siger Henriette Bacher Lind.

Der skal også være et par vidner ved vielsen, men hvis man ikke selv har vidner med, så kan kirkens ansatte godt fungere som vidner i stedet.