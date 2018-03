Flere p-pladser ved Warmingsgade

Kolding. Der mangler langtidsparkeringspladser i Kolding midtby, men nu bliver manglen snart en smule mindre.

Kolding Kommune går nemlig inden længe i gang med at udvide kapaciteten på parkeringspladsen ved Warmingsgade, så der bliver plads til 88 parkerede biler i stedet for som i dag 68.

Udvidelsen kan lade sig gøre ved at fjerne noget af den grønne beplantning på pladsen mod vest og nord og ved at gøre beplantningslommerne på sydsiden af parkeringspladsen mindre. Det betyder også, at tre kirsebærtræer kommer til at lade livet. Til gengæld bliver pladsen mere overskuelig og dermed tryg at færdes på.

- Men der er et stort behov for at skabe endnu flere langtidsparkerings-pladser i midtbyen, konstaterede formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V), da byrådet udskrev checken på 545.000 kroner til projektet.

Ifølge Kolding Kommunes mobilitetsplan er der lige nu et underskud på omkring 100 langtidspladser i den vestlige del af Kolding midtby.