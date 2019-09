Flere overnatninger i Kolding er båret frem af flere udenlandske gæster

- Men vi håber da også på, at det er udtryk for, at der er flere tyskere, der har fået øjnene op for Kolding. På vores eget hotel har vi set en stigning på 3-4 procent af tyskere. Men det er egentlig ikke vores marked. Tyskerne er traditionelt ikke til hoteller i sommerferien, siger Heidi Kjær.

- Noget af det hænger sammen med, at der er flere tyskere, der holdt ferie i juli måned. Deres ferie ligger jo typisk i august. Det har givet en forskydning, og særligt sommerhusbureauer er spændt på, hvad det betyder for august måned, hvor vi ikke har tallene endnu, siger Heidi Kjær, der er hoteldirektør på Scandic i Kolding.

Godt Lego-samarbejde

Når det gælder turister, der er kommet til Danmark for at slappe af, så er turistformanden er ikke i tvivl om, at fremgangen skyldes, at Kolding i flere år har deltaget i et samarbejde med Legoland Billund Resort, hvor Legoland bliver markedsført sammen med blandt andet Koldinghus.

- Her kommer vi massivt ind på det tyske marked, og det bidrager væsentlig til, at der kommer mange turister til Kolding. Jeg er ikke i tvivl om, at det virker. Og samtidig har vi haft flere markante udstillinger på Koldinghus, med blandt andet Magtens Smykker. Den har givet genlyd - også i Nordtyskland og nu har vi udstillingen med prinsesse Benedikte. Hun er meget værdsat i Tyskland. Og så har vi haft Kay Boesen udstillingen på Trapholt, siger Heidi Kjær.