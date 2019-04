Flere og flere vil bo helt inde i byen

- Men vi kan jo se på tallene allerede nu, at vores ambition med at fortætte bymidten virker. Der er vitterligt kommet mange flere beboere indenfor ringgaderne de senere år, og det er godt i forhold til, at vi gerne vil have en attraktiv handelsby med en attraktiv bymidte, siger han.

Borgmester Jørn Pedersen (V) er tilfreds med udviklingen, men han tror ikke på, at forudsigelserne holder stik. Der kommer til at bo mange flere mennesker i midtbyen i løbet af en kort årrække, forudser han.

Siden 2013 og frem til 2018 er antallet af mennesker med adresse indenfor ringgadessystemet i Kolding steget med 600, og frem til 2020 forudser Cowi, at yderligere 100 vi komme til, så der om et års tid vil bo i alt 6518 mennesker indenfor ringgaderne. Det vil sige, at f.eks. beboerne på Ndr. Ringvej og Saxovej ikke tæller med i opgørelsen.

3000 nye borgere

Det samlede indbyggertal i hele Kolding Kommune har netop passeret de 93.000, og det betyder en samlet befolkningstilvækst siden 2013 på 3000 nye borgere. Den stigningstakt er over gennemsnittet i regionen, men i Vejle og Middelfart har kurven været mere lodret opadgående.

- Så vi kan ikke bare sig hu-hej, hvor det går og læne os tilbage. For vi har simpelthen ikke nok attraktive boliger, og antallet af borgere kan ikke blive højere, end vi har boliger til.

- Men jeg tør godt gætte på, at Cowis prognoser for fremtiden ikke holder stik for Koldings vedkommende, fordi vi har så mange nye boliger på vej. Alene på det seneste byrådsmøde godkendte vi planerne for i alt 264 nye boliger, konstaterer Jørn Pedersen.

Borgmesteren bemærker, at af befolkningstilvæksten på 3000 siden 2013 har de 2400 nye borgere slået sig ned udenfor bymidten.

- Det viser bare, at den frygt, som nogen har haft for, at vi kun satser på Kolding by, ikke holder stik, siger han.

Ifølge Kolding Kommunes egen befolkningsprognose ventes en vækst i år på 639 borgere.