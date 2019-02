- Flere kvinder vil få en viden om, at de ikke skal finde sig i det, når de bliver chikanerede og stalket og udsat for social kontrol, og at gerningsmanden faktisk kan blive dømt for det, forudser Britt Malkiel Nielsen.

Kolding: Flere og flere af de kvinder, som søger ly hos Kolding Krisecenter på Basagerhus i Nr. Bjert, er ofre for psykisk vold, og lederen af centret, Britt Malkiel Nielsen, forudser, at andelen bliver endnu større, når psykisk vold formentlig inden længe får sin egen paragraf i straffeloven.

Kolding Krisecenter får i dag besøg af ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) og folketingsmedlemmerne Christian Rabjerg Madsen (S) og Karina Adsbøl (DF) - de er alle valgt i Koldingkredsen. Ministeren fremlagde i november en handlingsplan, der bl.a. skal styrke de ambulante tilbud, inden voldsramte kvinder får brug for en plads på et krisecenter. I 2017 påbegyndte omkring 1500 kvinder ophold på et krisecenter, otte procent af dem var gengangere. Størstedelen af kvinderne er under 40 år, og cirka halvdelen er af ikke-vestlig oprindelse.

- Det er så nemt at overvåge en anden. For eksempel kan man med funktionen "find my iphone" overvåge hende og se præcist, hvor hun er, og man kan ringe og sende sms'er i en uendelighed.

Allerede nu er de fleste af de kvinder, som opsøger krisecentre, ofre for psykisk vold, som ny teknologi og elektronik er uhyggeligt velegnet til at formidle - ofte i kombination med fysisk vold.

110 afviste

På Kolding Krisecenter på Basagerhus er der plads til syv kvinder og 12 børn ad gangen. Sidste år var belægningsprocenten 84.

I alt 129 kvinder opholdt sig på centret med deres børn i cirka 2100 døgn, mens 110 kvinder med og uden børn blev afvist og sendt videre til andre krisecentre. Langt de fleste på grund af manglende plads på krisecentret i Nr. Bjert, hvor værelserne er af forskellig størrelse - mens ni kvinder måtte videre, fordi krisecentrets personale vurderede, at det simpelthen var for farligt for dem at opholde sig i Kolding i nærheden af deres voldelige eks-kæreste eller -mand.

Opholdenes længde varierer fra få dage til i enkelte tilfælde fem-seks måneder. Gennemsnitligt bliver kvinderne i de trygge omgivelser i tre måneder, før de enten flytter ud i en bolig i Kolding eller et andet sted i landet.

Britt Malkiel Nielsen kunne godt ønske sig at have yderligere 12 pladser og mulighed for at anvende rummene mere fleksibelt, så der er plads til flere end én mor med fire børn på Kolding Krisecenter.