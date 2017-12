Flere og flere dømte straffes med samfundstjeneste

Kolding: Det er billigere, og færre dømte vender tilbage til ny kriminalitet. Det er fordelene ved samfundstjeneste, fortæller kriminalforsorgsleder Lene Skov.

Derfor mener hun, det er positivt, at antallet af personer, der i de danske retter dømmes til at udføre gratis arbejde, stiger.

I 2015 og 2016 fik flere end 4000 personer domme med samfundstjeneste. Det er første gang nogensinde, tallet har været over 4000. Også i 2017 ender tallet over 4000. For ti år siden, i 2007, blev 3232 dømt til at udføre samfundstjeneste.

Tallet ligger nogenlunde stabilt fra 2008 til 2014, hvorefter det stiger markant. Det skyldes en målrettet indsats fra Kriminalforsorgen, fortæller kriminalforsorgsleder Lene Skov.

- I 2011, 2012 og 2013 falder tallet lidt. I foråret 2014 beslutter Kriminalforsorgens direktør, at der skal laves en indsats for at få flere i samfundstjeneste. Der bliver oprettet et rejsehold, som jeg blandt andet var en del af, siger hun.

Rejseholdet tog rundt til alle landets retter og anklagemyndigheder.