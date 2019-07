Flere lignende indbrud i samme boligområde

Kolding: Politiet modtog mandag tre anmeldelser om indbrud i samme boligområde i Bramdrupdam.

En villa på Julivænget fik mellem søndag aften og mandag morgen opbrudt soveværelsesvinduet, ejerne havde ikke noget overblik over, hvad der var stjålet, da de anmeldte det.

En villa på Majvænget havde mellem fredag eftermiddag og mandag mandag middag indbrud. Her blev et vindue brudt op med et koben, og der blev stjålet smykker.

Og så havde en villa på Septembervænget indbrud mandag mellem klokken 09.30 og 22.30, hvor et vindue ligeledes blev brudt op. Ejerne kunne ikke sige, hvad der var stjålet.

Politiet arbejder ud fra at det er samme gerningsmand, da anmeldelserne er kommet på samme dag, i samme boligområde og med samme fremgangsmåde.