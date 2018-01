Flere investorer banker på hos Kolding

Kommunaldirektør Thomas Boe mærker en klart større interesse for at bygge i Kolding fra private investorer, fortæller han.

I den forbindelse oplyser PFA til JydskeVestkysten, at også andre byer - herunder Kolding - er identificeret som interessante vækstområder i Danmark i en rapport, som PFA har udarbejdet sammen med Institut for Fremtidsforskning. Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er investeringer på vej, påpeger pressekonsulent Martin Olsen PFA.

Det siger kommunaldirektør Thomas Boe, der dermed bekræfter en tendens, som man mærker i andre større provinsbyer udenfor København - herunder Vejle, hvor man i sidste uge kunne glæde sig over nyheden om, at pensionsselskabet PFA skal i gang med at opføre 228 boliger til et trecifret millionbeløb midt i byen.

Kolding: Flere og flere private investorer og pensionskasser er begyndt at banke på hos Kolding Kommune for at høre om mulighederne for at hælde deres millioner i boligbyggeri i kommunen.

Kolding Byråd vil sætte turbo på kommunens opsøgende indsats overfor private investorer for at tiltrække flere byggerier og flere borgere.Derfor har det nye byråd aftalt, at der skal oprettes en helt ny strategisk enhed under kommunaldirektøren med netop den agenda. Politikerne lavede aftalen i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne efter valget i november. Den nye enhed er ikke på plads endnu.

Mere udfarende

Men kommunaldirektør Boe er optimistisk.

- Vi har lavet en boliganalyse, som viser, at vi begynder at have større og større efterspørgsel efter boliger, og vi oplever en klart øget interesse fra private investorer i forhold til for to år siden, siger han.

Kommunaldirektøren forklarer, at det for to år siden var sådan, at Kolding Kommune var mere udfarende end investorerne.

- Når vi henvendte os til dem, svarede de: "Ja, ja, vi tales ved ved lejlighed". I dag siger de: "Ja, skal vi komme i næste uge?".

- Og vi mærker klart en større optimisme for at bygge her, siger Thomas Boe.

Er I i forhandlinger med nogen store private investorer lige nu?

- Nej, vi forhandler ikke konkret med et stort pensionsselskab her og nu, men jeg forventer klart, at for eksempel Marina City bliver et mål for pensionsselskaberne, siger Thomas Boe. Han antyder, at kommunen i løbet af meget kort tid kan offentliggøre, at private investorer har købt en stor grund på 7500 kvadratmeter i Bypark Øst, hvor der skal bygges et etageboligprojekt.

Grunden har været i udbud, men Kolding Byråd har endnu ikke taget stilling til, hvem der får lov til at løbe med den.