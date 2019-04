Flere hundrede sommerhusejere tog til møde om dige: Flere er utilfredse med kommunens måde at informere på

Der var enorm interesse for at høre mere om et eventuelt stormflodsdige ved Binderup og Grønninghoved, da kommunen inviterede til møde lørdag. Men nogle sommerhusejere er kritiske overfor den måde, Kolding Kommune har valgt til at informere om det mulige stormflodsdige.

Mødet viste dog også, at der er enorm interesse for emnet. Op mod 400 mennesker deltog i mødet, der varede hele eftermiddagen, og som gjorde de fremmødte klogere på, hvilke digeløsninger, der kan komme i spil, hvis politikerne i byrådet på et tidspunkt siger ja til at etablere et dige.

De mener nemlig, at mødet var tilrettelagt sådan, at der var for lidt tid til debat og kritiske spørgsmål om de planer, som kommunen sammen med en digegruppe har set nærmere på i længere tid.

Kolding: Havde man fra Kolding Kommunes side regnet med, at det ville regne ned med lutter roser for det informationsmøde om et måske kommende stormflodsdige ved Binderup, Bjert og Grønningshoved, der blev holdt lørdag eftermiddag, kan man godt tro om igen.

Embedsmænd fra Kolding Kommune pegede på mødet på to forslag til diger, hvis politikerne siger ja til at etablere et dige i området. Et jorddige kommer til at ligge ca. 80-90 cm. over terræn og skal fodres med sand fra vandsiden. I den sydlige del af strækningen skal diget være højere. Et jorddige er anslået til at koste omkring 15 mio. kr. (+/- 2 mio. kr). Et klitdige skal sandfodres fra vandkanten, og her skabes et større område til sandstrand. Diget skal bygges på en ny sandflade og skal forhøjes i den sydlige del af området. Et klitdige er anslået til at koste omkring 18 mio. kr. (+/- 2 mio.kr).

Næste alle 400 stole var taget i brug ved informationsmødet om et måske kommende dige. Der er en kæmpe interesse for emnet blandt sommerhusejerne, ligesom der også er uenighed om nødvendigheden af et dige, der skal sikre mod fremtidige stormfloder. Foto: Yilmaz Polat

Dyb uenighed

Arbejdet med at finde ud af, om man overhovedet skal arbejde videre med et dige for at beskytte mod fremtidige stormfloder, har været i gang i over to år, efter at nogle sommerhusejere henvendte sig til kommunen.

Siden har det vist sig, at der er dyb uenighed i området om, hvorvidt man bør etablere et dige eller ej.

- Jeg havde forventet, at kommunen ville holde et egentligt borgermøde eller debatmøde, hvor debatten ville fylde mindst halvdelen af tiden. Nu har vi fået et informationsmøde, hvor der kun er 35 minutter til spørgsmål, siger Peter Nicolaisen, der er en af de fritidshusejere, der mener, at det er overflødigt at etablere en kystsikring, der kan beløbe sig til en pris på op mod 15-18 millioner kroner.

Han forklarer, at der er samlet underskrifter imod en kystsikring fra foreløbig 295 fritidshusejere i området, og han opfordrer politikere og embedsmænd til at lytte til flertallet og skrinlægge planerne om at sikre området imod kommende stormfloder.