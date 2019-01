Flere gratis p-pladser til bilisterne i Kolding

Kolding: Nu bliver det snart billigere for bilisterne at parkere i Koldings midtby.

Fra 1. maj fjerner kommunen nemlig betalingen på 355 af sine p-pladser. Derefter er der kun 190 kommunale p-pladser tilbage i Kolding by, hvor der stadig opkræves betaling. Her bliver prisen 15 kroner i timen, hvilket er fem kroner mere end i dag

På de 355 nye gratis pladser på Behrensvej, Slotsallé, Ålegården, Riberdyb og ved Slotssøen indføres tre timers tidsbegrænsning, så der fortsat vil være udskiftning på pladserne.

Det er Venstres formand for teknik- og klimaudvalget, Jakob Ville, der har taget initiativet til at fremskaffe flere gratis p-pladser.

Og det har han nu fået opbakning til fra udvalgets flertal, selvom by- og udviklingsforvaltningen tilråder, at man bibeholder den betalte parkering som i dag - måske lige bortset fra på halvdelen af de 178 pladser på Riberdyb.

Forvaltningens advarsel mod at gøre flere p-pladser gratis skyldes, at byudviklingen med flere boliger og uddannelser udløser behov for flere p-pladser i midtbyen, og at man derfor kan frygte, at flere af p-pladserne bliver okkuperet af såkaldte langtidsparkanter. Kun SF ønskede at følge forvaltningens anbefaling.

Jakob Ville siger:

- Vi oplever, at mange er utilfredse med, at mens de kan parkere helt gratis ude ved Kolding Storcenter, så skal de betale for at komme af med bilen, når de er nede i byen. Den kritik vil vi gerne imødekomme.

Og der er en årsag mere.

Fra og med i år må landets kommuner nemlig kun beholde 30 procent af indtægterne fra parkering mod tidligere 70 procent. Det er regeringen og Dansk Folkeparti, der har indgået en aftale om et hive et stort millionbeløb ud af kommunerne - og i Kolding vil det koste en mistet indtægt på 5,3 millioner kroner i forhold til indtjeningen i 2017.

Fremover vil Kolding Kommune derfor kun tjene cirka en halv million kroner ved at opretholde betalt parkering som i dag - med andre ord er det ikke længere nær så god en forretning for kommunen at opkræve parkeringsbetaling.