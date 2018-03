Flere fodboldspillere og større sponsorer: Kolding IF præsenterer overskud på 178.000 kroner

Kolding IF præsenterede i denne uge et overskud for 2017 på 178.000 kroner. Overskuddet havde været større, hvis vejrguderne havde været med byens fodboldspillere.

Kolding: Det er tilsyneladende blevet mere attraktivt at spille fodbold i Kolding IF. Og det er tilsyneladende blevet mere attraktivt at blive associeret med klubben.

I hvert fald kunne Kolding IF på den årlige generalforsamling tirsdag i denne uge fortælle, at "øget aktivitet har betydet en pæn stigning i indtægterne fra kontingent og sponsorer."

- Vi har fået flere medlemmer ind, og så er det lykkedes os at hæve indtægterne fra sponsorer. Vi har fået flere og større sponsorer, uddyber Claus Holm-Søberg, formand for Kolding IF.

Indtægterne bidrager til overskuddet på 178.000 kroner.

Det betyder, at klubben er på ret kurs i forhold til at rette op på en negativ egenkapital efter flere års dårlige regnskaber. For to år siden betegnede klubben sig selv som "en klub i krise". Kolding IF bemærker, at regnskabet er belastet af omkostninger fra tidligere år.

- Det er den sidste oprydning fra gammel tid, siger Claus Holm-Søberg.

Efter tirsdagens generalforsamling skriver Kolding IF i en pressemeddelelse om regnskabet, at efter indregning af årets overskud er egenkapitalen nu på minus 98.000 kroner.