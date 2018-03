Flere flygtninge skal sendes i særligt uddannelsesforløb

Jobcentret vil gøre en ekstra indsats for at sende flere flygtninge ud i de såkaldte IGU-forløb. I øjeblikket er 25 i gang, men flere skal meldes til.

Kolding: I øjeblikket er 25 flygtninge i gang med en såkaldt integrationsgrunduddannelse (IGU), men står det til Jobcenter Koldings integrationschef, Bethina Danielsen, skal endnu flere flygtninge meldes til et IGU-forløb. Det har nemlig flere fordele.

- Vi vil sætte ind på at få flere IGU'er. Forløbene har god indflydelse på flygtningenes sproglige udvikling, og de lærer hurtigt om den danske arbejdskultur. På den måde får virksomheder og flygtninge gode muligheder for at udvikle de faglige og sproglige kompetencer. Det virker godt, og derfor skal vi have flere ud i forløbene, siger Bethina Danielsen.

25 igangværende IGU-forløb lyder måske ikke af meget, men til sammenligning har kun 19 af Danmarks 98 kommuner flere end 20 forløb. Kolding Kommune har fra start taget integrationsuddannelsen til sig, men alligevel er man ikke tilfreds.

- Vi er glade for, at vi har fået 25 i gang, men vi har større ambitioner. Vi har flere på vej ud, blandt andet gennem praktikforløb med henblik på en IGU. Praktikken skal sørge for, at kemien mellem virksomhed og flygtning passer, inden forløbet starter, siger Bethina Danielsen.