Flere end ti flygtninge i Kolding mangler en ven: Sådan kan du hjælpe

Kolding: Sumaya Sulaiman og hendes fireårige datter, der er flygtet fra Syrien, glæder sig altid til at mødes med deres danske venskabsfamilie Ida Baasch og Freddy Christiansen. Lige nu mangler flere end ti andre flygtninge i Kolding en ven.

Hvis du vil være med til at hjælpe dem, så kan du kontakte Else Tersgov, der er konsulent i Dansk Flygtningehjælps afdeling i Kolding. Hun kan kontaktes på mail else.tersgov@drc.ngo eller du kan tilmelde dig på www.flygtning.dk/ven

Danske venner har stor betydning for flygtninges liv i Danmark. Derfor appellerer Dansk Flygtningehjælp til danskerne om at hjælpe de flygtninge, der allerede bor ude i kommunerne.

Erfaringerne viser, at den frivillige ven kan være en hjælpende hånd i hverdagen, men også have en stor betydning for at skabe nye netværk for flygtninge. Netværk som kan være nøglen til at komme ind i det danske samfund og arbejdsmarkedet.De frivillige, der melder sig, bliver matchet med en flygtning eller flygtningefamilie. Den frivillige kan hjælpe med hverdagsdansk, NemID eller måske invitere sin nye ven på besøg i fodboldklubben.

Det er både enlige flygtninge og familier, som søger venner. Og frivillige kan melde sig både alene eller sammen med deres familie. Når man er blevet matchet, bestemmer man selv, hvad man vil lave sammen og hvor tit, man vil mødes.