Flere elever skal have hjælp: Stor Kolding-skole ansætter trivselscoach på fuld tid

Derfor har skolens ledelse fra starten af dette skoleår ansat en trivselscoach på fuld tid. Hun skal sammen med skolens trivselslærere være med til at udbygge muligheden for at hjælpe elever med forskellige problemer. Et af målene er desuden at kunne gribe hurtigere ind og forebygge, at mindre problemer vokser sig store.

Mere komplekse problemer

Hun fortæller, at nogle elever i de ældste klasser for eksempel kan blive lidt stille og triste, trække sig fra fællesskabet, nogle får for lidt søvn, og for nogle gælder det, at de stræber efter at være perfekte.

- Det er i nogen grad børne- og ungdomsproblemer, der ligger i vores tid. Desuden er der den digitale kultur. Eleverne er digitalt indfødte men er ikke digitalt dannede, og det kan de slå sig på. Vi oplever desuden, at problemerne er blevet mere komplekse, siger Dorte Svane Peschardt.

Hun forklarer, at for de yngre elevers vedkommende kan problemerne være en svær skilsmisse hos deres forældre, sorg, eller at de bare har brug for at få parkeret nogle problemer, så de med skolelederens ord kan "have fokus på at være et glad barn".

- Vi ved jo, at glade børn lærer bedst, og vores mission er at gøre eleverne så fagligt dygtige som muligt. Jo hurtigere og tidligere vi får hold på problemerne, jo hurtigere kan en elev komme tilbage på sporet, siger hun.