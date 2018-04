Flere butikstyve på spil i Kolding Storcenter: Den ene var en 11-årig pige

Kolding: Tre gange var butikstyve mandag på spil i Kolding Storcenter. Den ene var en kun 11-årig pige.

Pigen blev tilbageholdt af en butiksansat i Bilka, da hun forsøgte at passere kasselinjen uden at betale. I et indkøbsnet havde hun varer for 248,50 kroner.

Den 11-årige pige blev, efter at have leveret alle varerne tilbage til Bilka, overladt til sine forældre og de sociale myndigheder.

To mænd blev også tilbageholdt i Bilka, efter de havde forsøgt at stjæle varer fra butikken gemt i sportstasker. Sportstaskerne var også såkaldte "russerposer", da de var speciallavet til at kunne undgå butikkernes alarmsensorer. Mændenes tasker indeholdt papkasser, der var foret med staniol.

Mændene er henholdsvis 36 og 43 år, og de er begge uden bopæl. Mændene blev afhørt, sigtet for butikstyveri og herefter løsladt.

Telia-butikken i Kolding Storcenter blev også udsat for butikstyveri.

Her forsøgte en 26-årig mand at stjæle en højtaler af mærket Harman Kardon. Den 26-årige løb fra stedet med højtaleren, men et vidne og en vagt indhentede ham, og han blev derefter tilbageholdt indtil politiet nåede frem.

Den 26-årige, der også er uden bopæl, blev afhørt, sigtet og løsladt.