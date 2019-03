Flere biler har fået ødelagt deres sidespejl: Politiet søger vidner

Kolding: Mellem søndag og mandag er flere biler på Frydsvej blevet udsat for hærværk. Bilerne har fået ødelagt deres ene sidespejl. Politiet har kun modtaget anmeldelser på fire af bilerne, men politiet oplyser, at flere biler på Frydsvej har de samme skader. Hændelserne er sket mellem søndag efter klokken 16.00 og mandag morgen klokken 09.22. Det er dog ikke kun på Frydsvej, at biler har været udsat for hærværk. En parkeret bil i parkeringshuset på Sdr. Havnegade har mandag mellem klokken 06.00 og 16.20 fået ridset kølerhjelmen. Derudover har en bil på Dyrehavegårdsvej mellem søndag klokken 18.00 og mandag klokken 07.00 ligeledes fået ødelagt et sidespejl. Politiet ved ikke, om der er tale om samme gerningsmand, da gerningstidspunkterne ligger relativt spredt. Politiet søger nu om offentlighedens hjælp.