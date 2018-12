Flere almene boliger på vej i Vamdrup og Christiansfeld

Skovparken her i Christiansfeld er et af de fem steder i Kolding Kommune, hvor man nu arbejder videre med at realisere projekter om at opføre nye, almene lejeboliger. Foto: Lotte Højstrøm

Der bliver nu arbejdet videre med en række projektforslag, der skal bane vej for nye almene boliger flere steder i Kolding Kommune, blandt andet i Vamdrup og Christiansfeld.

Vamdrup/Christiansfeld: Der er en stribe nye lejeboliger på vej flere steder i Kolding Kommune, og Vamdrup og Christiansfeld er nogle af de steder, hvor beboerne kan se frem til at få nye boliger til deres lokalområde. På grund af stor efterspørgsel på lejeboliger har politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget nemlig besluttet at arbejde videre med fem projektforslag, der vil give i alt cirka 75-80 nye, almene boliger, der fordeles ud på flere områder i kommunen. Projektforslagene er kommet til huse, efter at kommunen efterlyste forslag og ideer fra boligorganisationerne til nye boligbyggerier. Ud af den lange liste af forslag, der kom ind derfra, har udvalgets medlemmer udvalgt fem forslag, man nu vil arbejde for at begynde at realisere i løbet af det kommende år. De fem projektforslag er placeret i Christiansfeld, Vamdrup, Almind og Kolding.

Vi kan udvide vores boligtilbud, så de passer til mange forskellige livsfaser og med en stor geografisk spredning Birgitte Kragh (V)

Stor geografisk spredning I Vamdrup ønsker AAB at opføre cirka 23 boliger på Hvidkærgårdsvej. I forbindelse med dette projekt er det planen, at der også skal opføres et antal private boliger. Dertil kommer planer om to boliger på Kongeåvej i Vamdrup, som Varde Bolig Administration står bag. I Christiansfeld skal der efter planen opføres omkring 17 lejeboliger i Skovparken, og her er det Tyrstrup Andelsboligforening af 1955, der står bag projektet. I Almind gælder det otte boliger på Vesterager, og i Kolding vil man arbejde videre med cirka 25 boliger på Alpedalsvej. - Kolding er en populær tilflytterkommune, og det er ingen hemmelighed, at vi dårligt nok kan følge med efterspørgslen. Vi har fået rigtig mange gode forslag fra boligorganisationerne til nye projekter forskellige steder i kommunen og det glæder mig, at vi nu kan udpege de boligprojekter, som vi går videre med i de kommende år. Det betyder, at vi kan udvide vores boligtilbud, så de passer til mange forskellige livsfaser og med en stor geografisk spredning, fortæller formand for plan-, bolig- og miljøudvalget, Birgitte Kragh (V).

Også andre projekter på vej Også et boligprojekt ved Dollerup Sø Nord kan måske blive til virkelighed. Lejerbos forslag om et boligprojekt der er ganske vist ikke blandt det, der står i forreste række, men det betegnes som "potentielt interessant", selv om det dog kræver en "nærmere afklaring". Ud over de planlagte fem projekter har man i plan-, bolig- og miljøudvalget også øremærket midler til cirka 60-65 nye boliger i kommunens landsbyer og Kolding bymidte. Hvor de præcist skal placeres, beslutter man først i udvalget i det nye år. Inde i Kolding er det intentionen, at omkring en fjerdedel af de cirka 400 boliger, der er på bedding i den nye bydel Marina City, skal opføres som almene boliger. Her er AAB/Bovia udpeget til at skulle stå for denne del af byggeriet. Plan-, bolig- og miljøudvalget har sat 30 millioner kroner af i budgettet for 2019 til nye almene boligprojekter de kommende år.