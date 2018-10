Flere år med nedgang afløst af fremgang hos Prime Cargo

Kolding: Antallet af medarbejdere er steget 20 procent til 300 medarbejdere, og omsætningen har taget et hop op ad med 25 procent. Der går dog nogle år, før væksten slår igennem på bundlinjen.

Virksomheden, der har hovedsæde i Kolding, leverer løsninger til lagerlogistik og international transport, og har det seneste år ansat omkring 50 flere medarbejdere. Prime Cargo har også fået markant mere plads, efter man lejede 22.000 kvadratmeter ekstra i Hammelev, og virksomheden har netop lejet 6.000 kvadratmeter i Horsens.

- Vi er naturligvis stolte over, at nye kunder vælger os til, og glade for at eksisterende kunder oplever vækst i deres forretning. Den store fremgang på blot et år har været en stor og spændende udfordring for os, og ligesom andre i branchen oplever vi flaskehalse i flere led i vores værdikæde, hvilket også har medført ekstra omkostninger for os, siger Jesper Bejstrup, der blev udnævnt til administrerende direktør i maj 2017.

Det er blandt andet kunder, der arbejder inden for e-handel, der har haft stor fremgang.