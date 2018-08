Flaskekast og tumult: 10-15 personer anholdt i Koldings natteliv

Kolding: 10-15 personer blev anholdt natten til lørdag efter tumult i Koldings natteliv, oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Klaus Hansen.

- Vi har haft en del patruljer i Kolding i løbet af natten. Unge har skubbet til hinanden og stillet sig i vejen for politibiler, når vi skulle ud til opgaver. Et enkelt flaskekast er det også blevet til, uden at nogen blev ramt, siger han.

Postyret i nattelivet resulterede ifølge Klaus Hansen i 15-20 sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen fordelt på 10-15 personer.

- Vi har anholdt 10-15 personer. Der er ingen større sager. En enkelt modsatte sig anholdelse, og en enkelt kom med verbale trusler mod politiet, siger Klaus Hansen.

Hændelserne er foregået fra midnat til tidlig morgen. Alle anholdte løslades i løbet af formiddagen.