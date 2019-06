Flammens overskud faldt kraftigt igen: Varm sommer i 2018 blev dyr for kæden

Men nu er der skruet lidt ned for gassen. Sidste år blev overskuddet før skat halveret fra 42 til 19 millioner kroner, og i år lander kæden, der har 16 restauranter heraf en i Tyskland, et overskud på 3,2 millioner kroner.

Vi skal tænke os om

Flammen åbnede sin første udenlandske restaurant i Hamborg i maj 2018, og det har ikke været en god forretning. I stedet har åbningen samlet kostet et minus på et tocifret millionbeløb. Tyskland var ellers udset til at trække væksten i de kommende år.

- Vi har ikke knækket koden i Tyskland. Så nu stopper vi op og tænker os godt om. Der har tidligere været udtalelser omkring, at vi skulle åbne mange restauranter i Tyskland. Men det er altså en stor opgave at slå igennem. Er der noget med prissætningen? Skal vi produktudvikle? Nu skal vi have gjort restauranten i Hamborg rentabel, og så skal vi se, hvad der skal ske i Tyskland, siger Piet Klein.

Den administrerende direktør retter i stedet noget af opmærksomheden på det danske marked, hvor man har kig på at åbne en håndfuld nye restauranter, så virksomheden ser lyset på de kommende år. Flere restauranter skal tilbyde take away, der er igangsat initiativer med brunch, og effekterne af initiativerne skal slå igennem i 2019 og fuldt ud i 2020. Flammen forventer derfor, at resultatet før skat i 2019 fordobles i forhold til 2018.