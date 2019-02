Fjernvarmen bliver ved med at brede sig

Selv om fjernvarmen allerede luner over hele Kolding, så kommer der stadig masser af nye kunder til. Både nye og gamle forbrugere kunne søndag kigge indenfor hos TreFor og se, hvor fjernvarmen kommer fra.

Han fortæller, at der også er råd at finde på varmeselskabets hjemmeside, og som noget nyt er der små Youtube-videoer på vej, hvor man kan få en uddybende forklaring.

- Vores erfaring er, at folk rigtig gerne vil kigge forbi, og mange vil gerne have fif til, hvordan de kan optimere deres eget brug af fjernvarme, fortæller Helge S. Hansen.

Så selv om fjernvarmen er den dominerende form for forsyning allerede, så breder TreFor sig yderligere. Det kunne man høre mere om, da varmeselskabet søndag inviterede indenfor i Åparken 5, så alle nysgerrige kunne se Varmecentral Øst indefra.

- Det er godt for både nye og gamle kunder. For der er en masse faste basisudgifter, når man driver varmeselskab, og jo flere vi er om at dele regningen, jo bedre bliver det for alle, siger han.

Kolding: Sidste år var der 550 nye kunder, der blev koblet på fjernvarme hos TreFor, og forsyningschef Helge S. Hansen forventer, at lige så mange kommer til i år. Det sker i takt med, at nye udstykninger bliver bebygget.

Gennem ti år år har TreFor årligt inviteret indenfor på fjernvarmens dag, og det foregår altid her, hvor der er god plads, og hvor forbrugerne kan få et indblik i alle de forskelllige dele af fjernvarme-produktionen. Foto: Michael Svenningsen

29.000 kunder

Forsyningschefen har selv arbejdet med fjernvarme i 35 år, da selskabet hed KKF og havde 7000 brugere. I dag er det aktuelle tal 29.000 for hele Trekantområdet.

- Når fjernvarmen er blevet sådan en succes, så skyldes det i bund og grund, at der er en høj forsyningssikkerhed for den enkelte, og det er en forholdsvis billig varmekilde. Med tiden er den grønne profil også blevet vigtigere, siger Helge S. Hansen, som fortæller, at der hele tiden bliver arbejdet på, hvordan man kan udnytte spildvarme fra lokalområdet, så den i stedet ender ude i radiatorerne hos den enkelte husstand.

- Jeg er sikker på, at fjernvarmen har fremtiden foran sig som opvarmning hos borgerne. Også fordi det er en overskuelig investering for forbrugeren, når man først har fået fjernvarme, så kommer der stort set ikke andre udgifter til anlægget - bortset fra at man med årene risikerer små udskiftninger på grund af nedslidning, men rent økonomisk er det trods alt ret overskueligt.

Ifølge Dansk Fjernvarme er der 1,7 millioner husstande i Danmark, som får sin varme fra fjernvarme. Det svarer til 64 procent af alle husstande med tilsammen cirka 3,6 millioner beboere.