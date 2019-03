Fiskens fodermester fejrer 40-års jubilæum: Du buldrer fortsat derudaf

Fabrikken var brændt og faderen syg, da Hans Erik Bylling for 40 år siden vendte hjem til familievirksomheden Aller Mølle. Siden blev virksomheden delt, og han satsede på fiskefoder. I dag omsætter Aller Aqua for over en milliard kroner. Fredag fejrede direktøren 40-års jubilæum i familievirksomheden.