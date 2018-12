Virksomheden, der har en omsætning i omegnen af én milliarder kroner, har indledt et samarbejde med danske Enorm BioFactory, der har ambitioner om at producere 30 tons insekter - dagligt - på den kommende fabrik i Hvirring ved Horsens.

- Vi kan øge værdien af restprodukterne i fødevareindustrien. Det er god fornuft. Og så slipper vi for at importere blandt andet soja fra Sydamerika. Det giver god mening. Vi søger jo hele tiden efter proteiner. Fiskemel er en god kilde, bestemt. Men det er også en begrænset ressource, og derfor er det interessant at finde nye proteiner som fra insekter. Det kunne også være fra tang eller muslinger, siger Hans Erik Bylling.

Enorm BioFactory er gået i gang med at etablere en af Danmarks største produktioner af insekter på en tidligere kyllingefarm. Her skal sorte soldaterfluer lægge sine æg i "stalden", og når æggene bliver til larver, skal de tørres og bruges til fiskefoder.

Skal forklare det

Direktøren håber, at han om et års tid får de første tons insektmel, der kan testes i Tyskland. Han er helt sikker på, at insektmel vil vinde indpas, og at mange i starten vil reagere på at fabrikken bruger insekter.

- Men vi skal ud og forklare, hvad der sker. Det organiske materiale, som insekter skal spise, er råvarer som i dag har en lav værdi. Nu bliver værdien af restproduktet større. Så det er en sund proces, siger Hans Erik Bylling, der er sikker, at insektproduktionen vil vinde indpas.

- Insekter vil komme i Europa, ja i hele verden. Det vil ske. Der er mange, der i gang med insektmel, og det her danske projekt står stærkt, siger Hans Erik Byllling.

Bliver det billigere af bruge insektmel i stedet for fiskemel?

- Nej, det tror jeg ikke, men det bliver en ny kilde til protein. Det er en måde, vi kan variere vores foder, siger Hans Erik Bylling.